نائب يوضح أجندة لجنة الزراعة بالبرلمان خلال الأسبوع المقبل

أعلن النائب، عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، عن أهم الملفات المطروحة على طاولة اللجنة خلال الأيام القليلة الماضية، مشيرا إلى أن اللجنة بصدد الإنتهاء من مناقشة الملف الخاص باقامة مزارع الإنتاج حيواني على مستوى الجمهورية.

أشار “ الشوربجي ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد” إلى أن اختلاف جهات الولاية يؤدي إلى اختلاف التقديرات الخاصة بالمزارع، لافتا إلى أن اللجنة قطعت شوطا كبيرا لمناقشة هذا الملف، على أن يتم الإنتهاء منه الأسبوع المقبل.

و رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 22 مايو الجاري.

جاء ذلك بعد أن شهدت الجلسة مناقشة عددا من طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة للقائم بأعمال وزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، القائم بأعمال وزير الصحة، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على خطة تطوير معهد ناصر ليصبح مدينة طبية متكاملة، وذلك من خلال تخصيص ميزانية تصل إلى 8 مليارات جنيه لتطويره.