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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: طقس غد حار نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 30

صدى البلد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الثلاثاء طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ويسود ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 2.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 30 18
الإسكندرية 25 17
وادى النطرون 29 18
طنطا 29 17 
شبين الكوم 29 17
دمنهور 27 17
بلطيم 24 17
مطروح 24 16
السلوم 27 18
سيوة 32 17
بورسعيد 26 17
دمياط 25 18
الزقازيق 29 18
المنصورة 29 18
الإسماعيلية 30 18
السويس 30 18
العريش 25 16
رفح 24 16
رأس سدر 33 18
نخل 31 12
نويبع 33 19
طابا 32 19
كاترين 27 14
الطور 28 22
شرم الشيخ 33 23
الغردقة 32 22
مرسى علم 33 23
الفيوم 31 19
بني سويف 31 19
المنيا 32 19
أسيوط 32 19
سوهاج 35 22
قنا 38 23
الأقصر 39 24
أسوان 40 24
إدفو 40 25
أبوسمبل 39 25
الوادى الجديد 37 23
شلاتين 36 23
أبو رماد 34 22
حلايب 29 21
رأس حدربة 28 21


أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى
مكة 44 29
المدينة 44 30
الرياض 40 26
المنامة 33 29
أبوظبى 36 27
الدوحة 39 29
الكويت 39 27
دمشق 30 15
بيروت 23 20
عمان 28 14
القدس 26 13
غزة 24 18
بغداد 35 22
مسقط 37 31
صنعاء 28 13
الخرطوم 42 29
طرابلس 26 18
تونس 30 16
الجزائر 22 17
الرباط 25 15
نواكشوط 41 26


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 25 11
إسطنبول 26 13
إسلام آباد 40 24
نيودلهى 42 28
جاكرتا 33 25
بكين 30 14
كوالالمبور 32 24
طوكيو 20 16
أثينا 28 18
روما 29 15
باريس 29 17
مدريد 30 15
برلين 20 09
لندن 24 15
مونتريال 15 06
موسكو 11 06
نيويورك 23 12
واشنطن 26 12
أديس أبابا 29 12


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