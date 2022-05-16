غرفة التجارة الأمريكية تدعم دور القطاع الخاص في مصر لمواجهة التغيرات المناخية

أكدت غرفتا التجارة الأمريكية في القاهرة وواشنطن، دعمهما للدور الحيوي للقطاع الخاص بمصر في مواجهة التغيرات المناخية وأهمية تعزيز الشراكة القوية مع الحكومة المصرية فى ذلك الصدد.



جاء ذلك في بيان لغرفة التجارة الأمريكية في القاهرة اليوم الاثنين بمناسبة زيارة بعثة غرفة التجارة الأمريكية "Green Tech" إلى مصر والتي تضم 40 من كبرى المؤسسات والبنوك الأمريكية في إطار الاستعدادات لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 المقرر عقده بشرم الشيخ في نهاية العام الجاري.



وقالت إن القطاع الخاص يجب أن يلعب دورا محوريا في توفير ونشر التكنولوجيا والأنظمة اللازمة لخفض انبعاثات الغازات وتعزيز التوجه نحو الاقتصاد الأخضر مع توفير دعم حكومي لتلك الجهود البيئية.



وأشارت إلى أن زيارة بعثة غرفة التجارة الأمريكية "Green Tech" تعد فرصة مهمة مواتية لتشجيع الاستثمارات الخضراء وإبراز مشروعات القطاع الخاص الناجحة في ذلك المجال.



وتضم البعثة التي تستضيفها غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن وغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة 40 من كُبرى المؤسسات الأمريكية العاملة في مختلف مجالات التنمية من بينها بنك التصدير والاستيراد الأمريكي، والمؤسسة الأمريكية لتمويل التنمية DFC، ومؤسسة أباتشي، وألي باور، وبنك أوف أمريكا، وبوينج، وجوجل، وسيتي بنك، وجنرال إلكتريك، وصندوق الاستثمارات المصري الأمريكي، وجنرال موتورز، واتش اس بي سي، وأي بي إم، وفيردوكس، ويونايتد أيلاينز، وستاندارد تشارترد بنك، وبيبسيكو.