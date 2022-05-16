بخطة ذكية.. ريال مدريد يتفق مع مبابي على ضمه

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، اليوم، الإثنين، عن انتهاء الاتفاق بين ريال مدريد وكيليان مبابي موهبة باريس سان جيرمان، بشأن انتقاله للميرنجي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وراوغ كيليان مبابي الجميع بشأن مستقبله مع باريس سان جيرمان خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد الفرنسي للاعبين المحترفين أمس، الأحد، والذي توج من خلاله بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي.



وأوضح مبابي أنه اتخذ قراره بنسبة كبيرة لكنه لن يعلن عن أي شيء الآن، كاشفا عن إمكانية معرفة ذلك في الأسبوع المقبل.

وشدد مبابي على رغبته بعدم تكرار الخطأ الذي وقع به منذ سنوات، رافضا إطلاق تصريحات حاسمة فيما يتعلق باستمراره مع باريس سان جيرمان أو الرحيل، حيث سينتهي عقده الصيف الحالي.

ووفقًا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن ريال مدريد حصل على موافقة مبابي، لكن سيتم تأجيل أي إعلان حتى نهاية كل مباريات باريس سان جيرمان لاحترام ناديه الحالي.

وأشارت إلى أن كل شيء قد تم الاتفاق عليه وسيبقى ريال مدريد صامتا منتظرا اللاعب.

وسيوقع مبابي على عقد مع ريال مدريد لمدة 5 سنوات.