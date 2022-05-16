السجن المشدد 6 سنوات لـ 4 متهمين بتصنيع الشابو في قنا

قضت محكمة جنايات قنا، بالسجن المشدد 6 سنوات لـ 4 متهمين وبراءة 3 آخرين من تهمة تشكيل عصابي لتصنيع الشابو المخدر بقصد الإتجار والبيع.

صدر الحكم برئاسة المستشار عصام محمد عيسى، وعضوية المستشارين سامي عبد الجواد، وأحمد عبد الحى قورة، وأمانة سر صلاح فراج.





ترجع وقائع القضية لـ عام 2021 عندما تمكنت أجهزة الأمن بقنا، من ضبط تشكيل عصابى تخصص في صناعة الشابو المخدر بقنا، بعد وصول إخطار بقيام كيميائي ومهندس جودة وآخرين بتصنيع مخدر الشابو.

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط مصطفى.ر.م 35 عاما مهندس جودة ومقيم بقنا، ومحمد.ت 23 عاما طالب، وأحمد. س 28 عاما مقيم الشئون، وممدوح.ا 31 عاما مقيم الحجيرات، بحوزتهم كمية من أدوات تصنيع الشابو المخدر، داخل منزل.