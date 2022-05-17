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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد تصديق السيسي.. تعرف على تشكيل المركز القومي لإدارة المجال الجوي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

صدق  الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 25 لسنة 2022 بإنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي.

 

ونص مشروع القانون على أن تُنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى "المركز القومي لإدارة المجال الجوي"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويشارُ إليها في هذا القانون بالمركز.

وحدد مشروع القانون تشكيل المركز القومي لإدارة المجال الجوي والذي يكون له مجلس إدارة برئاسة وزير الطيران المدنى، وعضوية كلا من:

- المدير التنفيذي للمركز،  مقررا ويحل محل الرئيس عند غيابه.

- ممثل عن وزارة الدفاع، وممثل عن قيادة القوات الجوية، وممثل عن قيادة قوات الدفاع الجوي، "يختارهم وزير الدفاع".

- ممثل عن الجهة القائمة على تقديم خدمات الملاحة الجوية بوزارة الطيران المدنى يختاره وزير الطيران المدنى.

- ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات ذات الصلة بعمل المركز، يختارهم رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزيري الدفاع والطيران المدني وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويصدر بتعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومعاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء.

محافظة القاهرة مجلس الوزراء وزارة الطيران المدني وزير الطيران الطيران المدني

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