رئيس إيران يهنئ محمد بن زايد بتولي رئاسة الإمارات:نتطلع لتنمية كافة المجالات

هنأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الاثنين، الشيخ محمد بن زايد بانتخابه رئيسا لدولة الإمارات، حسب بيان صادر عن الرئاسة الإيرانية نقلته وكالة "إرنا" الرسمية.

وجاء في البيان "تطلع رئيسي في برقية التهنئة، بأن تشهد العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية ودولة الامارات العربية المتحدة، التي ارسيت منذ عهد الفقيد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مزيدا من النمو في عهد رئيسها الجديد وبما يشمل كافة المجالات التي تخدم مصالح البلدين".

وغادر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان طهران صباح الاثنين، متوجها إلى أبوظبي لتقديم واجب العزاء بالشيخ خليفة، حسب وزارة الخارجية الإيرانية.

كما أرسل الرئيس الإيراني السبت برقية تعزية إلى الإمارات في وفاة الشيخ خليفة بن زايد.

وأعلن المجلس الأعلى للاتحاد بدولة الإمارات، السبت، انتخاب الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، رئيسا لدولة الإمارات، خلفا لأخيه الشيخ خليفة بن زايد الذي وافته المنية، الجمعة.

ومساء الجمعة، شيعت دولة الإمارات، جنازة الرئيس الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حيث دُفن جثمانه في مقبرة البطين في العاصمة أبوظبي.

وأعلنت الإمارات الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 40 يوماً اعتباراً من الجمعة، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لمدة 3 أيام.

وشغل الراحل الشيخ خليفة بن زايد ، منصب رئيس الإمارات وحاكم أبو ظبي في عام 2004، عقب وفاة والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي أُسس دولة الإمارات عام 1971.