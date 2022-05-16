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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الإسماعيلي يجرب بدلائه خلال مواجهة بلبيس الودية اليوم

فريق الإسماعيلى
فريق الإسماعيلى

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي أمام نادي بلبيس أحد أندية القسم الثاني، و ذلك اليوم الاثنين في مواجهة ودية ضمن استعدادات الدراويش للقاء البنك الاهلي في الدوري المصري.

و قرر الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل خوض مواجهة اليوم بالبدلاء و اللاعبون الذين لم يحصلون على فرصة المشاركة خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا بالأمس.

و يسعى حمزة الجمل للاطمئنان على الجاهزية الفنية و البدنية لكافة عناصر الفريق، تمهيدًا للاستعانة بأي لاعب في اي توقيت من عمر الموسم.

ونجح الإسماعيلي فى تحقيق الفوز الثاني على التوالي والرابع هذا الموسم، بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين أحرزهما باهر المحمدي من ضربة جزاء وعبد الرحمن مجدي، ليرفع الدراويش رصيده إلى ١٧ نقاط فى طريقه لتصحيح المسار بجدول المسابقة المحلية.

 

النادي الاسماعيلي الاسماعيلي الدوري المصري

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