عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

17 مايو.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هي نصيحة الأبراج لك؟

حظك اليوم
حظك اليوم

قالت خبيرة الأبراج ماغي فرح بانتظار مولود اليوم سنة مميزة تكون نوعية الوقت جيدة جدا سلام داخلي هدوء صفاء رغبة في تطوير الذات تعمل من كل قلبك في هذه السنة الممتازة فتتطور الامور لمصلحتك وتشعر بسيطرة اكبر على أعمالك تغمرك الشجاعة وتصلك أخبار مفرحة تعزز المعنويات، وقد تسمع خبرا سارا، وتفرح لانفراج أو حسم لمصلحتك.

txt

حظك اليوم وتوقعات الأثنين 16-5- 2022 على الصعيد المهنى والعاطفي

txt

نشرة المرأة.. حظك اليوم وقراقيش الشوفان وأعراض سرطان المعدة الحميد

مولود اليوم الثلاثاء 17 مايو من برج الثور

يتميّز مواليد اليوم من برج الثور أيضا بتحفظهم فهم لا يميلون إلى المخاطرة والمغامرة بشؤون الحياة المختلفة كما أنّهم يفضلون التمتع بأشياء مختلفة بمفردهم بعيدا عن وجودهم بالجماعة فهم يفضلون الوحدة عن كونهم وسط جماعة من الناس، وهم أصدقاء مخلصون وصداقتهم أبدية وكلمة الاستقرار هي كلمة رئيسية في حياة مواليد الثور، ويفضلون التريث والتفكير الدقيق وعدم التسرع في اتّخاذ القرارات والأمور في حياته، كما ويتميّز مواليد برج الثور بصعوبة تغيير شخصيته او تغيير مزاجه مع تغير المواسم على عكس بقية الأبراج فهو يتميز بصلابته وقدرته على استثمار وقته بشيء مفيد. 

ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك الأبراج الايجابية خبيرة الابراج نصيحة الأبراج ماذا يقول تاريخ ميلادك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«انا عروسة جديدة وكنت باكل عيش».. ماذا قالت مدرسة الأحياء بعد مواجهتها بواقعة الجاردات؟ القصة الكاملة

الذهب يسقط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار 21 يفقد 105 جنيهات

شاهد ظاهرة خسوف القمر لأول مرة في 2022| بث مباشر

بسبب الإصابة .. ليفربول يفقد محمد صلاح أمام ساوثامبتون بالدوري الإنجليزي

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 16- 5 -2022

دعاء خسوف القمر من الكتاب والسنة

فرج عامر لـ اتحاد الكرة: خذوا العبرة من الأهلي والجزائر

ماذا يقول ملك الموت للميت وأهله عند قبض الروح وبعد الغسل؟

موضوعات متعلقة

الكويت.. وزير الصحة: تجربتنا في التعامل مع جائحة كورونا ناجحة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 20 /3/2022 مهنيا وعاطفيا وصحيا

اتهموها بالسحر والشعوذة.. القصة الكاملة لأزمات زوجه محمد الريفي وعائلته

والدته قاطعته بسبب زوجته.. محمد الريفي يصرخ في شوارع المغرب.. فيديو

ترشيحاتنا

دعاء قبل وأثناء وبعد الامتحان .. 10 أدعية تلهمك الصواب عند الإجابة

سعر الدولار في البنوك اليوم 17- 5- 2022

طلاب تانية ثانوي يتوافدون على المدارس لأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى

جنة الطبيعة.. وادي جبال بسانت كاترين هدوء وطمأنينة وراحة بال.. شاهد

في عيد ميلاده.. قصة حب عادل إمام وزوجته هالة الشلقاني

اليوم.. جامعة الأزهر تعلن تفاصيل جهود التحول الرقمي وإطلاق الحرم الذكي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مالكه مجرم شهير.. منزل بولاية أوهايو محظور رؤيته على خرائط جوجل| شاهد

الكلب والممرض الآلي.. الروبوتات تهدد باستبدال البشر| شاهد

عيد ميلاد عادل إمام.. ظهور نادر لعائلة الزعيم.. شاهد

لتحسين الاقتصاد.. تايلاند توزع مليون نبتة حشيش على السكان

فيديو

نانسي صلاح: شكرت ربنا بعد دوري بمسلسل انحراف

وداعا للبشرة.. القبض على قمر الوكالة لترويجها مستحضرات تجميل مغشوشة

الضرائب تحدد 6 مستندات لفتح ملف لنشاط التجارة الإلكترونية "فيديوجراف"

«أنا عروسة جديدة وباكل عيش».. ماذا قالت معلمة الأحياء بعد مواجهتها بواقعة الجاردات؟ "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

الكاتب الإماراتي عصام الدنمي يحكي عن الحنين لمصر .. بيت العائلة الكبير

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

صلاح منتصر كما عرفته

المستشار أسـامة الصعيدي

الإرهاب والوجه القبيح للسوشيال ميديا

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبد الرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ