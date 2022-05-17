17 مايو.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هي نصيحة الأبراج لك؟

قالت خبيرة الأبراج ماغي فرح بانتظار مولود اليوم سنة مميزة تكون نوعية الوقت جيدة جدا سلام داخلي هدوء صفاء رغبة في تطوير الذات تعمل من كل قلبك في هذه السنة الممتازة فتتطور الامور لمصلحتك وتشعر بسيطرة اكبر على أعمالك تغمرك الشجاعة وتصلك أخبار مفرحة تعزز المعنويات، وقد تسمع خبرا سارا، وتفرح لانفراج أو حسم لمصلحتك.

مولود اليوم الثلاثاء 17 مايو من برج الثور

يتميّز مواليد اليوم من برج الثور أيضا بتحفظهم فهم لا يميلون إلى المخاطرة والمغامرة بشؤون الحياة المختلفة كما أنّهم يفضلون التمتع بأشياء مختلفة بمفردهم بعيدا عن وجودهم بالجماعة فهم يفضلون الوحدة عن كونهم وسط جماعة من الناس، وهم أصدقاء مخلصون وصداقتهم أبدية وكلمة الاستقرار هي كلمة رئيسية في حياة مواليد الثور، ويفضلون التريث والتفكير الدقيق وعدم التسرع في اتّخاذ القرارات والأمور في حياته، كما ويتميّز مواليد برج الثور بصعوبة تغيير شخصيته او تغيير مزاجه مع تغير المواسم على عكس بقية الأبراج فهو يتميز بصلابته وقدرته على استثمار وقته بشيء مفيد.