أخبار السيارات|لامبورجيني تطرح أوروس الكهربائية بالكامل في 2028..فيراري تستعد لإطلاق "بوروسانجواي" أول SUV

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

أغلقت شركة فورد موتورز الأمريكية باب الطلبات على شاحنة البيك أب F-150 موديل 2022 وفقًا لمذكرة أرسلها الوكيل الرسمي للعلامة التجارية وحصل عليها أحد مستخدمي منتدى F-150 Gen 14 ، تم إغلاق باب الطلبات والحجوزات على الشاحنة موديل 2022 في تاريخ في 13 مايو الجاري

تعد سيارة لامبورجيني أوروس من أقوى وأغلى السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المعروضة للبيع في الوقت الحالي، ورغم ذلك يبدو أنها ما زالت تحاول أن ترتقي للأفضل وتكتسب شريحة من العملاء لا يبحثون فقط عن الفخامة و التسارع المذهل، بل أيضا التميز والاختلاف. لذلك تقوم الشركة الإيطالية بتطوير نسخة أكثر قوة من أوروس، والتي من المتوقع أن تظهر لأول خلال الأشهر القليلة القادمة قبل نهاية العام الحالي.

تستعد "فيراري" لإصدار أول سيارة رياضية متعددة الاستخدامات تحمل علامتها التجارية قبل نهاية هذا العام، لتنافس الطرازات التي تحتل قمة هرم سيارات الـ SUV من حيث الفخامة والرفاهية من أمثال "لامبورجيني أوروس" و "أستون مارتن DBX 707".

تخطط شركة "مازدا" لطرح سيارتين كروس أوفر متداخلة الأوجه للسوق الأمريكي وهما CX-70 و CX-90 بقاعدة عجلات طويلة ومحركات سداسية الأسطوانات.

شهد سوق السيارات الكهربائية إقبالا غير مسبوق من المشترين في الأسواق الأمريكية، بعد عقد من النمو البطيء في المبيعات ، ارتفعت عمليات تسجيل السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة بنسبة 60 % في في الثلاثة شهور الأولى من العام الحالي، وتأتي هذه الزيادة المطردة بالرغم من أن إجمالي تسجيلات السيارات الجديدة انخفض بنسبة 18% في الربع الأول من 2022 على أساس سنوي، وهذا مؤشر قوي على أن إقبال المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية على السيارات الكهربائية.