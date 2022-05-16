عضو الشيوخ: الانطباع السلبي لدى الناس عن عمل البنوك وراء ظاهرة المستريح

أكد النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن موضوع ظاهرة "المستريح" له أبعاد واسعة ومنه ثقافي وديني وطمع وتحقيق ربح سريع.



وأضاف محمد فريد، في حوار مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن لدينا مشكلة ثقافية وانطباع لدى الناس سلبي عن عمل البنوك، مستدركا: "بعض الناس خايفين من الضرائب، وثقافة بعض الناس هي السبب في انتشار ظاهرة المستريح".



وتابع النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أننا نحتاج لإصدار عدد من الحوافز لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.