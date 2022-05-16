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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو الشيوخ: الانطباع السلبي لدى الناس عن عمل البنوك وراء ظاهرة المستريح

اموال
اموال

أكد النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن موضوع ظاهرة "المستريح" له أبعاد واسعة ومنه ثقافي وديني وطمع وتحقيق ربح سريع.


وأضاف محمد فريد، في حوار مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن لدينا مشكلة ثقافية وانطباع لدى الناس سلبي عن عمل البنوك، مستدركا: "بعض الناس خايفين من الضرائب، وثقافة بعض الناس هي السبب في انتشار ظاهرة المستريح".

وتابع النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أننا نحتاج لإصدار عدد من الحوافز لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

عزة مصطفي صالة التحرير محمد فريد ظاهر المستريح ربح سريع عمل البنوك

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