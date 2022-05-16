تاج الدين: البت في أمر الجرعة الرابعة لكورونا بعد دراسة الموقف الوبائي

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشئون الصحية والوقائية، إن حالات الإصابة بفيروس كورونا قليلة، والحالات الشديدة قليلة جدا، ومازال تلقيح المواطنين يسير بشكل جيد، وكذلك توفير الأدوية والمستلزمات الطبية.



وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى سيد على عبر برنامجه حضرة المواطن، أن هناك زيادة كبيرة فى إصابات كورونا فى دول شرق آسيا وأمريكا والاتحاد الأوروبي حاليا.

وأكد: "الالتهاب الوبائى ظهر فى بريطانيا ولم يتم إثبات أن هذه الالتهاب ناتج عن فيروس كورونا، معتقدا أنه فيروس جديد نتيجة استخدام بعض الأدوية، وأعراضه هى ارتفاع لانزيمات الكبد وفشل كبدى، وفيروس خطير يصيب الأطفال".



وأوضح: "التطعيم ضد كورونا مهم جدا، ويعطى مناعة ضد الحالات الشديدة والشديدة جدا ويقلل نسبة الوفاة والعناية المركزة، وللوصول إلى الحماية المجتمعية يفضل أن يكون 70% من الشعب وصل لتطعيم باللقاح".



وتابع أن كل ما زاد التطعيم بالجرعة الأولى والثانية يعتبر أهم شيء، فاللقاح يؤدى إلى زيادة مناعة وحماية كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، ويتم التطعيم بالجرعة الثالثة بعد 6 أشهر، وهناك تقارير بحثية تقول أنه يمكن أن تكون بعد 3 أشهر لأصحاب الأمراض المزمنة، وسيتم البت في أمر الجرعة الرابعة بعد دراسة إكلينيكة ودراسة الموقف الوبائى.