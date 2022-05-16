برلمانية: مؤتمر رئيس الوزراء دليل قدرة الدولة على تخطي الأزمة الاقتصادية

أشادت النائبة مي رشدي، عضو مجلس النواب، بالمؤتمر الصحفي العالمي الذي عقده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لإعلان خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم.

وأوضحت رشدي، خلال تصريحات صحفية اليوم، أن هذه المؤتمر أكد علي أن الدولة المصرية والحكومة علي استعداد تام لحجم الأزمة الإقتصادية العالمية، مؤكدة أن هذا المؤتمر دليل علي قدرة الدولة المصرية لتخطي الأزمة الإقتصادية العالمية.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلي أن الدولة أدركت أن القطاع الخاص يحتل أهمية كبيرة في الاقتصاد المصري وجميع المؤشرات تدل على ذلك، موضحة أن تعزيز دور القطاع الخاص ينعكس بدوره على توفير المزيد من فرص العمل حيث يستوعب عمالة بشكل كبير، كما يلعب دور في توطين الصناعة التي تسعى الدولة لتحقيقها.

وأكدت النائبة مي رشدي، أن الأزمة الاقتصادية هي أزمة مستوردة من الخارج نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية ونتيجة التخصم العالمي، مشددة علي ضرورة التفاف الشعب المصري بجانب الحكومة حتي نعبر بأمان من هذه الأزمة.