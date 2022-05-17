ياسر السقا: لدينا مشروعات تبدأ من 2000 جنيه حتى 100 مليون.. فيديو

قال ياسر السقا المدير التنفيذي لاتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، ان أي مواطن عاوز يعمل مشروع يتوجه لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة وهنقدمله كل أنواع الدعم والمشروعات تبدأ من 2000 جنيه حتى 100 مليون جنيه .

وأضاف ياسر السقا خلال لقائه في برنامج " الحياة اليوم " المذاع علي قناه " الحياه " ، إن جهاز تنمية المشروعات ووزارة الاستثمار لديهم العديد من النماذج لمشروعات رائدة يمكن ان يستفيد منها جميع المواطنين ، لافتا الي ان هناك سيدات بدأوا مشاريعهم بـ 2000 جنية راس مالهم الان 50 ألف جنيه ويصدرون للخارج .

واوضح ياسر فاروق ، إن الأشخاص الذين يلجأون إلى ظواهر المستريح اغلبهم بسطاء ويجب أن يتم تقديم برامج توعية لهم ضد مخاطر هذه العمليات التي من شأنها إهدار أموالهم ويمكن توعيتهم عن طريق الراديو عن طريق الرسائل المباشرة لهم .