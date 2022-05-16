براءة 3 مسئولين بالبترول من تهمة إهدار 90 ألف جنيه

قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، ببراءة أشرف مصطفى جاد مدير عام مساعد المشرف على محطة المطار بشركة التعاون للبترول، وسعيد محمد سالم مراقب محطة المطار بالشركة، ورضا عبد الحي أحمد رئيس قسم بمحطة المطار، من إتهامهم بالإضرار بأموال الشركة جهة عملهم.

وقالت المحكمة عبر أسباب حكمها، أن المخالفة المنسوبة للمحال الأول تتمثل في أنه خالف تعليمات أفراد الصيانة بضرورة غلق التنك المسرب على الكميات الموجودة به تمهيدا لإجراء الصيانة، وإصدار تعليمات للثاني بتفريغ ٢٠٠٠٠ لتر سولار بقيمة مالية 89886.50 جنيه بالمخالفة للقانون.

فإن الثابت بالتحقيقات أن المحال اقترح على أفراد الصيانة اختبار التنك الخاص بالسولار بتفريغ كمية 20000 لتر، وأن أفراد الصيانة لم يثبتوا اعتراضهم على رأيه بالشكل القانوني الصحيح سواء من خلال تحرير محضر إثبات حالة أو من خلال ما أوردوه في شهادة الضمان الصادرة عنهم، كما لم يثبتوا أى تعليمات بشأن غلق التنك على الكميات الموجودة به، وإنما أثبتوا إجراءهم المعاينة.

كما أفادوا بأن مدير المحطة قرر ملئ التنك بالمادة (السولار) على أن يحضروا في اليوم التالي لإجراء الاختبارات الخاصة بالتنك، وبالتالى فقاموا بفصل الغاطس الخاص بذلك التنك لحين ملئ التنك، الأمر الذي يدل أن أفراد الصيانة لم يتخذوا من الإجراءات ما يثبت عدم صحة التعليمات التى أصدرها المحال الأول للكشف عن سبب تسرب السولار أو يحول دون تنفيذ هذه التعليمات.

ولم يصدروا أى تعليمات من جانبهم بغلق التنك على الكميات الموجودة به، وإنما على العكس من ذلك قاموا بمعاونة المحال الأول حتى ينفذ قراره الذي انتهى إليه من اختبار التنك للوقوف على مكان التسريب والتحقق منه وما إذا كان بأعلى التنك أو أوسطه أو أسفله.

وبالاطلاع على المنشور الدوري العام رقم 4038 الخاص بالمواد البترولية والزيوت والمنتجات الخاصة والسماح (العجز) في المستودعات والمخازن ومحطات الخدمة المرفق أوراق الدعوى، يبين أن اجتهاد المحال الأول في شأن اختبار التسريب بملأ الخزان بالمادة (السولار) كان له ما يسانده فى ضوء الأسس والمعايير القياسية التي وردت بهذا المنشور.