حمدي رزق: زيارة المفتي لمجلس العموم البريطاني تحمل رسالة حب وإخاء وتعايش

كشف الإعلامي حمدي رزق، تفاصيل زيارة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية لـ مسجد شاه جهان جنوب غرب لندن.



وأضاف حمدي رزق، في مداخلة هاتفية الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، اليوم الإثنين، أن زيارة المفتي رسالة حب وإخاء وتعايش، موضحا أن مسجد شاه جهان أول مسجد بني في بريطانيا وعمره قرن ونصف القرن.



وتابع حمدي رزق، أنه زار مسجد العموم البريطاني اليوم، وتم استقبال شوقي علام بحفاوة كبيرة، واطلق وثيقة الحوار في مجلس العموم البريطاني لعالم يخلو من الإرهاب.



وأكد أن الدستور المصري وحقوق الإنسان كانا من أهم محاور النقاش في مجلس العموم البريطاني، مشيرا إلى أن المفتي تحدث عن الجماعات الإرهابية ومفاهيمها المغلوطة في مجلس العموم البريطاني.



وأردف حمدي رزق، أن المفتي أكد أن الجهاد الأصغر هو الحرب، والجهاد الأكبر هو جهاد النفس، ورد على سؤال بشأن الإعدام والتنفيذ بأن وقائع الجريمة تكون محققة ولا مجال للشك فيه.

