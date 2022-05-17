اقتصاد السعودية|انطلاق أعمال المؤتمر الـ54 لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة بدكار

انطلقت اليوم، بالعاصمة السنغالية أعمال الدورة الـ54 لمؤتمر وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة التابع للجنة الاقتصادية لأفريقيا تحت عنوان "تمويل الانتعاش الاقتصادي لأفريقيا من خلال إيجاد حلول مبتكرة"، بمشاركة الدول الأعضاء



وتتضمن بحسب ما ذكرته وكالة الانباء السعودية “ واس”، أعمال الدورة التي تستمر يومين، جلسات وزارية رفيعة وعدداً من الموائد المستديرة حول سبل تحويل تهديدات جائحة كورونا إلى قوة دافعة لتحقيق النمو والانتعاش العالمي.



وسيتم خلال المؤتمر إطلاق المؤتمر الاقتصادي السنوي حول أفريقيا الذي تصدره لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا.