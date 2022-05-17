عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أوبو تعلن الموعد الرسمي لإطلاق هواتفها المميزة Oppo Reno8 .. مواصفات

أوبو تعلن الموعد
أوبو تعلن الموعد الرسمي لإطلاق هواتفها المميزة Oppo Reno8

أعلنت شركة أوبو الصينية الموعد الرسمي لإطلاق هواتفها المميزة Oppo Reno8 من الفئة المتوسطة في 23 مايو القادم ضمن حدث كبيرفي الصين، حيث ستحصل الهاتف على عدد من المواصفات الكبيرة.  

وبحسب موقع Gsmarena فإن هواتف أوبو Oppo Reno8 ستتكون من 3 هواتف رئيسية، النسخة العادية Oppo Reno8 والنسخة المميزة Reno8 Pro والنسخة رخيصة الثمن  Reno8 SE ، مع عدد من المعالجات المختلفة. 

وستأتى هواتف أوبو Oppo Reno8 بشاشة قياس 6.62 بوصة، من نوع E4 OLED ، وبمعدل تحديث 120 هرتز في الثانية ودقة عرض+ FHD مع وجود ثقب صغير في الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية لالتقاط صور السيلفي، مع ميزة + HDR10 .

وستقدم هواتف أوبو Oppo Reno8 كاميرا ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا فائقة السرعة بدقة 8 ميجابكسل، وبالإضافة إلى مستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لصور السيلفى ومكالمات الفيديو.

وستعمل هواتف أوبو Oppo Reno8 بمعالجات Snapdragon 7 Gen 1 من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية، و Dimensity 8100 من شركة ميديا تيك مع 6 و 8 جيجا بايت من ذاكرة التخزين العشوائي، و 128 و 256 جيجا بايت من ذاكرة التخزين الداخلي. 

وستحتوي هواتف أوبو Oppo Reno8 على بطارية تبلغ قدرتها 4500 مللي أمبير في الساعة والتي ستدعم الشحن السريع بقدرة 80 واط، مع نظام التشغيل أندرويد 12 .

أوبو أحدث هواتف أوبو 2022 هواتف Oppo Reno8 مواصفات Oppo Reno8 اطلاق Oppo Reno8

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يسقط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار 21 يفقد 105 جنيهات

«انا عروسة جديدة وكنت باكل عيش».. ماذا قالت مدرسة الأحياء بعد مواجهتها بواقعة الجاردات؟ القصة الكاملة

شاهد ظاهرة خسوف القمر لأول مرة في 2022| بث مباشر

ماذا يقول ملك الموت للميت وأهله عند قبض الروح وبعد الغسل؟

بسبب الإصابة .. ليفربول يفقد محمد صلاح أمام ساوثامبتون بالدوري الإنجليزي

سعر الذهب اليوم 15-5-2022

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 16- 5 -2022

دعاء خسوف القمر من الكتاب والسنة

ترشيحاتنا

استولت على 4 ملايين جنيه.. ضبط سيدة نصبت على المواطنين بأسوان

المقاولون العرب يطلب تشفير الدوري الممتاز

ماهي العبادة التي تجمع أنواع الصبر؟ .. وأفضل دعاء لكشف الكرب الشديد

أوبو تعلن الموعد الرسمي لإطلاق هواتفها المميزة Oppo Reno8 .. مواصفات

أتربة ورياح.. الأرصاد السعودية تحذر من تقلبات في الطقس

سماع دوي انفجارات متتالية في مدينة لفيف غرب أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القصة الكاملة لـ إمبراطور الغناء التركي وديلان مع أغنية أرامام

ألقيا عهود الزواج أمام مُلحن.. هل أفسد الزفاف الأجنبي شرعية زواج فراج وبسنت

فوائد الكنتالوب للحامل في الشهور الأولى والأخيرة

بيبو وبشير.. مباراة الـ 6 - 1 الأكثر قسوة في نفوس الزملكاوية

فيديو

وداعا للبشرة.. القبض على قمر الوكالة لترويجها مستحضرات تجميل مغشوشة

الضرائب تحدد 6 مستندات لفتح ملف لنشاط التجارة الإلكترونية "فيديوجراف"

«أنا عروسة جديدة وباكل عيش».. ماذا قالت معلمة الأحياء بعد مواجهتها بواقعة الجاردات؟ "فيديوجراف"

تفاصيل إخلاء سبيل طبيب القاهرة الجديدة بعد اعتداء أسرة مريضة عليه

المزيد

ساحة رأي

الكاتب الإماراتي عصام الدنمي يحكي عن الحنين لمصر .. بيت العائلة الكبير

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

صلاح منتصر كما عرفته

المستشار أسـامة الصعيدي

الإرهاب والوجه القبيح للسوشيال ميديا

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبد الرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ