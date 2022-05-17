أوبو تعلن الموعد الرسمي لإطلاق هواتفها المميزة Oppo Reno8 .. مواصفات

أعلنت شركة أوبو الصينية الموعد الرسمي لإطلاق هواتفها المميزة Oppo Reno8 من الفئة المتوسطة في 23 مايو القادم ضمن حدث كبيرفي الصين، حيث ستحصل الهاتف على عدد من المواصفات الكبيرة.

وبحسب موقع Gsmarena فإن هواتف أوبو Oppo Reno8 ستتكون من 3 هواتف رئيسية، النسخة العادية Oppo Reno8 والنسخة المميزة Reno8 Pro والنسخة رخيصة الثمن Reno8 SE ، مع عدد من المعالجات المختلفة.

وستأتى هواتف أوبو Oppo Reno8 بشاشة قياس 6.62 بوصة، من نوع E4 OLED ، وبمعدل تحديث 120 هرتز في الثانية ودقة عرض+ FHD مع وجود ثقب صغير في الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية لالتقاط صور السيلفي، مع ميزة + HDR10 .

وستقدم هواتف أوبو Oppo Reno8 كاميرا ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا فائقة السرعة بدقة 8 ميجابكسل، وبالإضافة إلى مستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لصور السيلفى ومكالمات الفيديو.

وستعمل هواتف أوبو Oppo Reno8 بمعالجات Snapdragon 7 Gen 1 من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية، و Dimensity 8100 من شركة ميديا تيك مع 6 و 8 جيجا بايت من ذاكرة التخزين العشوائي، و 128 و 256 جيجا بايت من ذاكرة التخزين الداخلي.

وستحتوي هواتف أوبو Oppo Reno8 على بطارية تبلغ قدرتها 4500 مللي أمبير في الساعة والتي ستدعم الشحن السريع بقدرة 80 واط، مع نظام التشغيل أندرويد 12 .