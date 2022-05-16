عمدة قرية بأسوان لـ لميس الحديدي: ابنتي على اسمك.. والإعلامية: لي الشرف

فاجأ عيسى عمر الحديدي عمدة قرية القنال بأسوان الإعلامية لميس الحديدي أثناء استضافتها هاتفياً لضحايا مستريح "إدفو" مصطفى البنك قائلاً “إسمي عمر عيسى الحديدي وبنتي إسمها لميس الحديدي لتمازحه الاعلامية إيه المفاجأة دي لي الشرف”.

وقال عمدة القرية خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: تفاصيل مثيرة حول عملية إستيلاء المستريح على أموال الضحايا قائلة: "الوضع سيء في القرية وكافة القرى المجاورة وأنا لم أكن ضمن الضحايا لكن أولادي وقعوا في فخه".

وتابع: "قرية القنال التابعة لمركز أدفو محافظة أسوان جميع أفرادها منحوا أموالاً للمستريح وفيه ستات باعت ذهبها وحصلن على قروض لحد مادخوا وكنت في إجتماع مع المحافظ وأهل القرية طالبوني بمناشدة المحافظ بإسقاط المديونيات عنهم وقلتلهم مقدرش".

وأكمل: "جميع المراكز وضعت أموال لديه ليس ذلك فقط بل ومن محافظات الأقصر وسوهاج وأسيوط".

https://youtu.be/6eTusmXvGfQ