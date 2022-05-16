إيهاب أمين: دوري سوبر السلة هديتنا لجماهير الأهلي

عبر إيهاب أمين، لاعب الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز بلقب دوري السوبر للمحترفين، بعد الفوز على الاتحاد السكندري في ختام منافسات البطولة.

وأوضح أن اللقب كان يمثل أهمية كبيرة لفريق «رجال سلة الأهلي»، من أجل إتمام العلامة الكاملة بالفوز بكل البطولات التي شارك بها خلال الموسم الجاري، وليؤكد جدارته بما حققه من تتويجات خلال الموسم.

وأشار إيهاب أمين إلى أن «رجال سلة الأهلي» دخل الموسم بطموحات كبيرة، وكان هناك إصرار من جانب الجهاز الفني واللاعبين على ضرورة إنهاء الموسم بالفوز بكل الألقاب، وهو ما تحقق بفضل دعم مجلس الإدارة ومساندة الجماهير.

وحرص اللاعب في ختام حديثه على إهداء اللقب إلى جماهير الأهلي، مؤكدًا أن الموسم الجديد سوف يشهد الاستمرار في المنافسة للفوز بكل البطولات.