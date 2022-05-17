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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| جوجل تحظر 3 تطبيقات خبيثة وتنصح المستخدمين بحذفها فورا.. وآبل تصدر تحديث iOS 15.5 لهواتف آيفون

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

جوجل تتيح للمستخدمين المطالبة بإزالة البيانات الشخصية من نتائج البحث.. تفاصيل


طرحت شركة جوجل Google عددا من السياسات والأدوات الجديدة التى تتيح للمستخدمين طلب إزالة البيانات الشخصية بسرعة وسهولة،  مثل رقم الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني أو حتى العنوان الفعلي من نتائج البحث.


بـ 2000 جنيه.. تعرف على أفضل وأرخص الساعات الذكية في مصر

 

تعد الساعات الذكية الأكثر طلبا في السنوات الماضية لاحتوائها على عدد من الميزات خاصة للرياضيين، كما استخدمها البعض بديلا للساعات الكلاسيكية حيث أنها تأتي بمظهر جذاب وأنيق وملائم لعام 2022.

 

أرخص سماعات إيربودز لاسلكية في السوق المصرى


يمثل العثور على أفضل سماعات إيربودز لاسلكية رخيصة تحديا كبيرا لراغبي الشراء مع ارتفاع الأسعار، وكذلك كون سماعات الإيربودز اللاسلكية تتطلب إمكانات عالية وقدرات كبيرة مما يرفع من سعرها بشكل كبير.

 

جوجل تحظر 3 تطبيقات خبيثة وتنصح المستخدمين بحذفها فورا


قامت شركة جوجل بحظر ثلاثة تطبيقات خطيرة من متجرها Play ، حيث تقوم باختراق مستخدمي هواتف أندرويد، وحذرت الشركة جميع المستخدمين من حذف هذه التطبيقات فورا.

 

أوبو تعلن الموعد الرسمي لإطلاق هواتفها المميزة Oppo Reno8 .. مواصفات


أعلنت شركة أوبو الصينية الموعد الرسمي لإطلاق هواتفها المميزة Oppo Reno8 من الفئة المتوسطة في 23 مايو القادم ضمن حدث كبيرفي الصين، حيث ستحصل الهاتف على عدد من المواصفات الكبيرة.  

 

آبل تصدر تحديث iOS 15.5 لهواتف آيفون مع عدد من الميزات المهمة


أصدرت شركة آبل تحديث iOS 15.5 لهواتف آيفون و iPadOS 15.5لأجهزة آيباد، والذى يعد خامس تحديث رئيسي لأنظمة التشغيل الخاص بها ضمن iOS 15، حيث تم إطلاقه حاليا للأجهزة الأحدث فيما سيصل تدريجيا لباقي الأجهزة. 
 

احذفه فورا.. احذر تطبيق شهير للصور يخترق بياناتك الشخصية


يفضل الكثير من المستخدمين تجربة تطبيقات الصور والاستمتاع بها كنوع من أنواع الترفيه حيث يقومون بتحويل صورهم إلى رسومات ترجع لعصور سابقة أو باستخدام تأثيرات تغير فيها لحد كبير.

 

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