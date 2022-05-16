مالي: عسكريون مدعومون من الغرب حاولوا تنفيذ انقلاب

قال المجلس العسكري في مالي، اليوم الإثنين، إن عسكريين مدعومين من الغرب حاولوا تنفيذ انقلاب في البلاد.

ولم يقدم المجلس العسكري تفاصيل أو أدلة على هذا الاتهام.

وتوترت العلاقة بين السلطات المالية ودول أوروبية، في مقدمتها فرنسا، في الفترة الأخيرة، حيث ألغى المجلس العسكري الاتفاقيات الدفاعية الموقّعة مع فرنسا وشركائها الأوروبيين.

جاء ذلك على خلفية اتهامات للقوات الفرنسية الموجودة في البلاد، بارتكاب "انتهاكات صارخة" للسيادة الوطنية و"خروقات كثيرة" للمجال الجوي المالي.

فيما فرضت دول غرب أفريقيا سلسلة عقوبات اقتصادية ودبلوماسية صارمة ضد مالي في 9 يناير لاعتزام المجلس العسكري البقاء في السلطة لعدة سنوات، بعد انقلابين في أغسطس 2020 ثم في مايو 2021.