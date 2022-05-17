3 مليارات دولار.. الزراعة: ما يحدث في القطاع بمنزلة طفرة وإنجاز

قال محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة بذلت جهودا كبيرة لتطوير قطاع الزراعة، وخدمة الفلاح المصري، متابعا: الوزارة كانت تعمل على فكرة التجفيف وإضافة معاملات ما بعد الحصاد على المنتجات الزراعية.

وأضاف “محمد القرش” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن مشروع تجفيف الطماطم يعد واحد من أحد المشاريع التي قامت بها الوزارة مؤخرا، من أجل خدمة الزراعة في قرى وريف مصر، متابعا: التجفيف تجربة رائدة وسيكون لها أثار إيجابية لخدمة المواطن المصري.

واسترسل: التجفيف يتم من خلال الطاقة الشمسية، أو من خلال استخدام الضغط السلبي، مشددا على أن الوزارة توفر للمزارعين كافة سبل الدعم.

وأوضح أن هناك مشروعات متخصصة توفرها الوزارة لدعم المزارع، من خلال تحسين التعاقدات وتوفير الدعم المالي والتمويل من خلال الجهات المتخصصة.

ولفت إلى أن الزراعة توفر سبل الدعم لصغار المزارعين، منوها بأن هناك العديد من دول الاتحاد الأوروبي يعتمدان على الطماطم المصرية المجففة بشكل كبير.

وشدد على أن ما حدث من تطور في قطاع الزراعة خلال الفترة الماضية بمثابة إنجاز وطفرة حقيقة.



وأكمل: نسعى إلى فتح العديد من أسواق المحاصيل الزراعية في العديد من الدول ، منوها بأن الصادرات الزراعية سجلت طفرة تاريخيه بقيمة ٣ مليارات دولار.