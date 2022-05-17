برلماني يشيد بدور المجلس القومي للمرأة.. ويؤكد: حريصون على دعمها ومساندتها

أشاد النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالدور المحوري الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة؛ لدعم وتعزيز دور المرأة والمساعدة في تمكينها في المجتمع .

وأضاف فتحي، خلال بيان صادر عنه أنه أكد خلال مناقشة لجنة التضامن الإجتماعي لموازنة القومى للمرأة للعام المالى 2022/2023، أن موافقة البرلمان علي زيادة الموازنة العامة للمجلس القومي للمرأة يعكس حرص الدولة المصرية علي دعم ومساندة المرأة، وتقدير دورها المهم والفعال في المجتمع المصري.

وأشار وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلي أن البرلمان قدم الدعم الكامل للمجلس القومي للمرأة كما أنه كان حريص على تعديل القوانين القائمة وإصدار قوانين جديدة تضمن حقوق المرأة، مؤكدا أن مصر بذلت جهدا كبيرا لإحداث تغيرات جوهرية ملموسة للنهوض بأوضاع المرأة وتمكينها خلال الفترة الماضية.

كما طالب النائب أحمد فتحي، المجلس القومي للأمومة والطفولة بالمزيد من الأنشطة لتعزيز وتنمية وحماية الطفولة والأمومة في كافة المجالات.