الرئيس السيسي يوجه بتكامل جهود وخطط قطاعات العمل المشترك بالدولة في مجال الإنتاج الزراعي.. ونواب: يعكس اهتمام القيادة السياسية بالقطاع.. وزيادة الإنتاج ضروري لمواجهة التحديات

الرئيس السيسي يوجه بتكامل جهود وخطط قطاعات العمل المشترك بالدولة فى مجال الإنتاج الزراعي

برلماني: توجيهات الرئيس بدعم الزراعة يعكس اهتمام القيادة السياسية بالقطاع

نائب بالشيوخ: تعظيم الإنتاج الزراعي ضروري لمواجهة التحديات الاقتصادية



اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة منظومة الصادرات الزراعية المصرية".

وقد وجه الرئيس بتكامل جهود وخطط قطاعات العمل المشترك بالدولة فى مجال الإنتاج الزراعى، بهدف تحقيق أقصى كفاءة إنتاجية واقتصادية ممكنة لموارد الدولة المتاحة في هذا القطاع، من أجل تعزيز الأمن الغذائى من المحاصيل الاستراتيجية، ودعم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية محلياً ودولياً وربط الإنتاج الزراعي بالصناعات ذات الصلة، وتوفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة فى العديد من التخصصات.

وقد تم خلال الاجتماع استعراض موقف الصادرات الزراعية المصرية، والتي تشمل ٣٥٠ منتجاً زراعياً متنوعاً يتم تصديرها إلى أكثر من ١٥٠ دولة حول العالم في مقدمتها الدول العربية والأوروبية، حيث سجلت الصادرات المصرية طفرة غير مسبوقة خلال عام 2021 وبلغ حجمها حوالي 5,6 مليون طن بقيمة قدرها نحو 3 مليار دولار، ولتصبح مصر الأولى عالمياً في تصدير الموالح، وذلك بالإضافة إلى الصادرات الأخرى من المنتجات الزراعية المصنعة والمعبأة.

كما استعرض وزير الزراعة مستجدات موسم حصاد القمح الحالي في ضوء الإجراءات التي كانت اتخذتها الدولة لتعزيز إنتاجية محصول القمح بزيادة المساحات المنزرعة نحو 250 ألف فدان، وذلك بالتكامل مع المشروع القومي للصوامع والذي دعم قدرة الدولة على تعزيز السعة التخزينية الاستراتيجية، بالإضافة إلى زيادة أسعار التوريد وإضافة حافز استثنائي لتعظيم العائد المادي والاقتصادي للمزارعين والفلاحين.

علق نواب البرلمان على هذه التوجيهات مؤكدين أن الدولة المصرية تخطو بخطوات ثابته نحو تعظيم الإنتاج الزراعي من خلال عدة خطوات مسبقة اتخذتها الدولة المصرية للنهوض بالقطاع الزراعي ودعمه وذلك بالتزامن مع التحديات الاقتصادية العالمية.

وال النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن الدولة خلال الأعوام الأخيرة اتخذت عدة قرارات حمائية لمساعدة المواطنين على مواجهة الظروف الطارئة التي يمر بها العالم، بداية من جائحة كورونا مرروًا بالأزمة الاقتصادية العالمية، وتبعيات الحرب الروسية الأوكرانية.



وتابع “ملك”، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن توجيهات الرئيس السيسي بتكامل جهود وخطط قطاعات العمل المشترك بالدولة في مجال الإنتاج الزراعي، بهدف تحقيق أقصى كفاءة إنتاجية واقتصادية ممكنة لموارد الدولة المتاحة في هذا القطاع، يعكس اهتمامه البالغ بالقطاع الزراعي ودرايته الكاملة بأهميته في تحقيق التقدم الاقتصادي والرخاء.

واستكمل عضو لجنة الزراعة بالبرلمان أن الرئيس حقق في السنوات الماضية إنجازات ضخمة بالقطاع الزراعي ، منوها اننا نرى هذه الإنجازات على أرض الواقع حيث تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المحاصيل والخضر.

ونوه عضو لجنة الزراعة والموارد المائية بالبرلمان، أن اهتمام الدولة المصرية بالزراعة يأتي في ظل أهمية القطاع لما يمثله من بُعد استراتيجي للأمن القومي الغذائي، مشيدا بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية من اجل دعم الفلاح من مواجهة تكاليف الإنتاج والايدي العاملة وأيضا مخاطر التسويق التي يواجهها.



قال النائب وحيد عامر عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تهتم بشكل كبير بالقطاع الزراعي، لما له دور كبير في تحقيق التقدم والنهضة الاقتصادية بعصر الجمهورية الجديدة.

وتابع عامر خلال تصريحاته لـ" صدى البلد" أن توجيهات الرئيس السيسي بتكامل جهود وخطط قطاعات العمل المشترك بالدولة فى مجال الإنتاج الزراعي، بهدف تحقيق أقصى كفاءة إنتاجية واقتصادية ممكنة لموارد الدولة المتاحة في هذا القطاع، سيكون له دور كبير النهوض بالقطاع .

ونوه عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، إن القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمام غير مسبوق بالقطاع الزراعي، من أجل زيادة الإنتاج وتحفيز المزارعين على توريد محاصيلهم.

وأشار النائب وحيد عامر عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ ان التحديات العالمية الراهنة بدئا من جائحة كورونا ومرورا بالأزمة العالمية الاقتصادية والحرب الروسية الأوكرانية تتطلب تعظيم الإنتاج الزراعي لتعزيز الأمن الغذائي من المحاصيل الاستراتيجية.