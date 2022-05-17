بسمة وهبة تهاجم السناتر والدروس الخصوصية: بتمص دم أولياء الأمور

علقت الإعلامية بسمة وهبة على انتشار الدروس الخصوصية وارتفاع أسعار الدرس في ظاهر محاولات الدولة بمنعها .

وقالت بسمه وهبة خلال برنامج “إنت حاسس بالأزمة اللي الناس عيشاها في العالم ولا مش حاسس وكلنا هنتعاون ونساعد في اللي احنا فيه وحضرتك بتمص دم أولياء الأمور”.



وأضافت "انا مش قادرة أصدق ان فيه مدرسين بتاجر بالأزمة لصالحهم والسنتر الواحد يتواجد فيه أعداد كبير من الطلاب ويدفع كل طالب ١٠٠ جنيه في ساعتين".



وتابعت " أن بعضهم يجمع من وراء الطلبة أموال طائلة، وليه بتستنزفوا دم أولياء الأمور وكل مسئولين الدولة بتواجه الدروس الخصوصية.