آمال عبدالحميد: مؤتمر رئيس الوزراء طمأن الجميع.. وتنمية الموارد ضرورة لمواجهة التضخم

قالت النائب آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مصر نجحت إلى حد كبير في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية منذ جائحة كورونا.



واضافت النائبة، في كلمتها بصالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الرؤية التي طرحها رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي، أمس الأول، طمأنت جميع المعنيين بالحالة الاقتصادية، ونواب الشعب، خاصة أنها تطرقت إلى تعميق التصنيع المحلي لخفض فاتورة الاستيراد من الخارج.



وأشارت النائبة إلى أن استثمار المواطنين في أذون الخزانة وفوائد البنوك التي وصلت إلى ١٨٪ سيؤثر بشكل مباشر على الاستثمار في البورصة المصرية، وأن تنمية الموارد هو الأساس لمواجهة التضخم والأزمات الاقتصادية المتتالية.



وقالت النائبة إن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي سيكون منصة كبيرة لتوعية المواطنين بما يحدث، وتوضيح الخطط والبرامج المستقبلية للحكومة.



وشددت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على أن الأعباء المالية على الحكومة زادت نتيجة الأزمة الاقتصادية، منتقدة عدم استفادة الحكومة من بعض المنح من الخارج.



وعقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مساء الاثنين، صالون سياسي بعنوان "كيف يواجه العالم قرار رفع الفائدة الفيدرالي، وكيف تتجاوز مصر آثاره وتبعاته؟".



تناول الصالون مناقشة أسباب قرار رفع فائدة الفيدرالي الأمريكي، والآثار المحلية والدولية لقرار رفع الفائدة، والتوقعات والحلول المبنية على قرار رفع فائدة الفيدرالي الأمريكي.



أدار الحوار محمد موسى، نائب محافظ المنوفية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، واستضاف كلا من الباحث والخبير الاقتصادي محمد نجم، والنائبة المهندسة آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وأمينة المرأة في حزب الشعب الجمهوري، والنائب محمد فريد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.