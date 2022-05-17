النتيجة الكاملة للانتخابات النقابية للعاملين بهيئة موانئ البحر الأحمر

توافد العاملون بالهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر إلى مقر اللجنة الانتخابية الرئيسية بمبنى ديوان عام الهيئة للإدلاء بأصواتهم الانتخابية لاختيار رئيس وأعضاء اللجنة النقابية للعاملين بالهيئة والتي تحمل علي عاتقها مسئولية الحفاظ علي مصالح العاملين في ظل الظروف الراهنة.

وطالب المترشحون بضرورة توحيد الجهود وتكاتف الايدي لزيادة دخل الهيئة وبالتالي رفع المستوي المعيشي للعاملين والحفاظ علي حقوق العاملين وضرورة مساندة قيادة الهيئة لتوفير حياه كريمة للعاملين.

وقدم كل مرشح برنامجه الانتخابي والذي يهدف إلى تلبية مطالب العاملين القانونية والمشروعة في ضوء الإمكانيات المتوفرة بالهيئة.



واستمرت الانتخابات بمتابعة اللواء محمد عبدالرحيم حميد رئيس مجلس الإدارة واللواء أشرف عبدالمنعم نائب رئيس مجلس الإدارة اعمال اللجنة الرئيسية بمبنى ديوان عام الهيئة والموانئ التابعة للهيئة لضمان حسن سير العملية الانتخابية.



وجاءت نتيجة فرز الأصوات كالتالي:



• أحمد محمد الظريف السيد يوسف عضواً وسجل 285 صوت

• اشرف حسن أحمد حزين عضواً وسجل 365 صوت

• جمال حسين علي القليوبية عضواً وسجل 273 صوت

• حسام عبد العظيم محمد محمود عضواً وسجل 273 صوت

• خالد علي عرابي حسانين عضواً وسجل 247 صوت

• سعيد علي شاطر محمد عضواً وسجل 194 صوت

• صلاح اسماعيل احمد السيد عضواً وسجل 230 صوت

• عصمت ابراهيم محمد بيومي عضواً وسجل 249 صوت

• غريب عشري يوسف احمد عضواً وسجل 334 صوت

• محمد احمد عبد المحسن علي عضواً وسجل 295 صوت

• محمد احمد كامل محمد سيد عضواً وسجل 301 صوت

• محمد لطفي يوسف محمد عضواً وسجل 374 صوت

• مدثر سيد محمد محمد عضواً وسجل 365 صوت

• يحيي زكريا مهران رضوان عضواً وسجل 311 صوت

• احمد حزين مبارك محمد رئيساً وسجل 188 صوت

• عمرو محمود علي سليمان رئيساً وسجل 75 صوت

• هالة عبد الغني السمان رئيساً وسجل 252 صوت

وبناء علي هذه النتيجة أصبح اللجنة مشكلة من الاتي :-

السيده/هاله عبدالغني السمان رئيسا للجنه النقابيه بعدد 252 صوتا وعضوية كلا من:-

1. محمد لطفي يوسف محمد عضواً وسجل 374 صوت

2. مدثر سيد محمد محمد عضواً وسجل 365 صوت

3. اشرف حسن أحمد حزين عضواً وسجل 363 صوت

4. غريب عشري يوسف احمد عضواً وسجل 334 صوت

5. يحيي زكريا مهران رضوان عضواً وسجل 311 صوت

6. محمد احمد عبد المحسن علي عضواً وسجل 295 صوت

7. احمد محمد الظريف السيد يوسف عضواً وسجل 285 صوت

8. جمال حسين علي القليوبية عضواً وسجل 273 صوت

9. حسام عبد العظيم محمد محمود عضواً وسجل 273 صوت

10. عصمت ابراهيم محمد بيومي عضواً وسجل 249 صوت