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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

خديجة يفوز بجائزة أفضل فيلم روائي في مهرجان الكاف للفيلم القصير بتونس

صدى البلد

أعلن فريق الفيلم الروائي القصير "خديجة" فوز الفيلم بجائزة جمعية فنون السينما والمسرح كأفضل فيلم روائي في الدورة الخامسة من مهرجان "الكاف" الدولي للفيلم القصير الذي أقيم في تونس.

نافس فيلم "خديجة" ضمن عدد كبير من الأفلام الروائية والتسجيلية والوثائقية لدول عربية وأجنبية من مصر وليبيا وتونس والمغرب والكاميرون ورواندا وسوريا والكونغو والسنغال.

ويستعد الفيلم أيضا للمشاركة في فعاليات مهرجان القدس للسينما العربية الذي يقام خلال الشهر الحالي، ويعرض ضمن مجموعة من الأفلام الروائية القصيرة من دول عربية من بينها: فيلم "الجسر" من الجزائر، و"القاهرة برلين" من مصر، و"ثم يأتي الظلام" من لبنان، ومن الصومال "هل سيأتي أهلي لرؤيتي".

واستطاع الفيلم خلال الفترة الأخيرة أن يحظى باهتمام واسع على المستوى العالمي، حيث شارك في العديد من المهرجانات السينمائية العالمية منها الدورة الـ44 من مهرجان "كليرمون فيران" السينمائي الدولي بفرنسا، ومهرجان "وارسو" للسينما الإفريقية ببولندا في الدورة الـ16، ومهرجان بيروت السينمائي الدولي.

كما شارك خلال هذا الشهر في مهرجان "هوليوود" للفيلم العربي بأمريكا، واستطاع الفيلم أن يقتنص العديد من الجوائز المهمة في المهرجانات العالمية، كان من أبرز تلك الجوائز حصوله على جائزة أفضل فيلم روائي قصير بمهرجان "براتيسلافا" السينمائي الدولي في سلوفاكيا.

" خديجة" تدور أحداثه حول فتاة تبلغ من العمر 17 عاما تعيش بمفردها مع طفلها حديث الولادة، بعد أن غادر زوجها للعمل في مدينة نائية، وفي أحد الأيام تذهب للتجول في شوارع القاهرة الصاخبة للقيام ببعض الزيارات في ظل مواجهتها لضغوط اجتماعية كبيرة، لكنها تشعر بعدم الارتياح وسط الأجواء المحيطة ويحدث لها العديد من المفارقات.

الفيلم إنتاج مصري فرنسي مشترك، بطولة ملك طارق، قصة وسيناريو وحوار مراد مصطفى، مونتاج محمد ممدوح، تصميم ملابس ريم العدل، ديكور إيمان العلبي، تصميم صوت مصطفى شعبان.

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