بمكياج جذاب.. ياسمين الخطيب تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نشرت الإعلامية ياسمين الخطيب ، صورة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت ياسمين الخطيب في الصورة بمكياج جذاب، أبرز ملامحها، مما نال اعجاب متابعيها.

يذكر أن أعلنت الإعلامية ياسمين الخطيب، عن حادث داخل منزلها، كادت أن تخسر فيه والدتها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتبت ياسمين الخطيب، في منشور لها: “الحمد لله على كل شيء.. المطبخ اتحرق، وكدت أخسر أمي.. شكراً للجيران إللي ساعدونا، والأصدقاء إللي تواجدوا في ثوان، شكراً لكل إللي وقفوا جنبي.. وشكراً للحماية المدنية على سرعة الاستجابة ربنا يحفظ أحبائنا”.