محمود القط: الرئيس السيسي نجح في إعادة صياغة العلاقات المصرية الأفريقية

قال النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إن الرئيس السيسي نجح في إعادة صياغة العلاقات المصرية الأفريقية، مشيراً إلى دوره في تعزيز مسارات التنمية بدول إفريقيا.

وأضاف محمود القط خلال لقائه مع برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مصر أصبحت أكثر قرباً من أفريقيا بفضل الرئيس السيسي، مشيراً إلى الزيارات المتبادلة بين الرئيس ورؤساء الدول الأفريقية، معقباً: "بقى فيه هناك رؤساء لدول أفريقية بيحبوا يجوا مصر عشان يتناقشوا مع الرئيس السيسي".

وأشار عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إلى أن رئيس رواندا كان في زيارة لمصر منذ فترة قريبة، حيث تعتبر رواندا دولة مهمة للغاية بالنسبة لمصر لأنها تعتبر في قلب أفريقيا.

وتابع محمود القط أن هناك علاقة قوية وعريقة بين مصر ورواندا، حيث إن رواندا دائماً تشيد بقوات حفظ الأمان في مصر، وذلك من عشرات السنين.