الزراعة: رؤية 2030 تستهدف إحداث طفرات في الصادرات المصرية

قال على عبد المحسن، مدير معهد الاقتصاد الزراعى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ عام 2020 كان يحلم بوصول صادرات مصر إلى 100 مليار دولار، موضحاً أن جميع أجهزة الدولة تسير فى هذا الاتجاه لمضاعفة الصادرات المصرية.

وأضاف “عبد المحسن”، خلال لقائه ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على فضائية الأولى المصرية، أن استراتيجية ورؤية مصر 2030 مضاعفة الصادرات المصرية بصفة عامة، والزراعية بصفة خاصة إلى جميع الأسواق العالمية نتيجة للمشروعات القومية فى الفترة الأخيرة.

وأشار مدير معهد الاقتصاد الزراعى، إلى أن مصر تصدر العديد من المحاصيل وعلى رأسها الموالح، ومنها البرتقال واليوسفي، وحجم الصادرات تخطى لها الـ 1.8 مليون طن العام الماضى، مؤكداً أن مصر أكبر دولة على مستوى العالم مصدرة للموالح.

وتابع: “نصدر أيضاً محصول البطاطس، وصدرنا منه حوالى 615 ألف طن العام الماضى، إلى جانب تصدير العنب والبصل والفراولة والرمان والفاصوليا الخضراء والمجمدة وغيرها من النباتات الطبية والعطرية”.