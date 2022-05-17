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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

68 مليون جنيه صادرات مصر من الأثاث خلال الربع الأول من 2022

صدى البلد

تراجعت صادرات مصر من الأثاث  خلال الربع الأول " يناير - مارس" من 2022 لتسجل نحو 68 مليون دولار مقابل 76 مليون دولار خلال نفس الربع من 2021 لتصل نسبة التراجع 10٪.

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واضاف  تقرير المجلس التصديري للأثاث والذي حصل " صدى البلد" على نسخة منه، ان اهم الدول المستوردة للاثاث المصرى  هى " السعودية، والسودان، عمان، العراق، الامارات، فلسطين، هولندا، امريكا، ليبيا، وايطاليا"، حيث استحوذت تلك الدول على نسبة  75% من اجمالى  صادرات مصر من  الأثاث خلال الربع الأول من 2022

وجاءت السعودية  فى المركز الاول لتستحوذ على 27,9% من صادرات مصر من الأثاث ، بقيمة 19 مليون دولار في مقابل 20 مليون دولار بتراجع 5%.

تليها فى المركز الثانى السودان بنسبة 33,3% خلال الفترة من “يناير- مارس 2022” لتبلغ 4 ملايين دولار مقابل 6 ملايين دولار خلال نفس الفترة من 2021، والمركز الثالث لسلطنة عمان بنسبة 33,3% لتبلغ 4 ملايين دولار في مقابل 6 ملايين دولار.

وحلت صادرات مصر من الأثاث للعراق للمركز الرابع  بنسبة 33.3٪ لتبلغ 6 ملايين دولار في مقابل 9 ملايين دولار، والخامس للإمارات بنسبة 30% لتسجل 7 ملايين دولار في مقابل 10 ملايين دولار.

وسجلت صادرات مصر من الأثاث  لفلسطين وهولندا لتبلغ 3 ملايين دولار، ولهولندا نحو  مليون دولار ، و لأمريكا سجلت  3 ملايين دولار، وإلى ليبيا عند 3 ملايين دولار، وإلى إيطاليا عند مليون دولار ، بينما تراجعت لباقي الدول لنحو 16 مليون دولار مقابل 17 مليون دولار بانخفاض 5,9%.

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