68 مليون جنيه صادرات مصر من الأثاث خلال الربع الأول من 2022

تراجعت صادرات مصر من الأثاث خلال الربع الأول " يناير - مارس" من 2022 لتسجل نحو 68 مليون دولار مقابل 76 مليون دولار خلال نفس الربع من 2021 لتصل نسبة التراجع 10٪.

واضاف تقرير المجلس التصديري للأثاث والذي حصل " صدى البلد" على نسخة منه، ان اهم الدول المستوردة للاثاث المصرى هى " السعودية، والسودان، عمان، العراق، الامارات، فلسطين، هولندا، امريكا، ليبيا، وايطاليا"، حيث استحوذت تلك الدول على نسبة 75% من اجمالى صادرات مصر من الأثاث خلال الربع الأول من 2022

وجاءت السعودية فى المركز الاول لتستحوذ على 27,9% من صادرات مصر من الأثاث ، بقيمة 19 مليون دولار في مقابل 20 مليون دولار بتراجع 5%.

تليها فى المركز الثانى السودان بنسبة 33,3% خلال الفترة من “يناير- مارس 2022” لتبلغ 4 ملايين دولار مقابل 6 ملايين دولار خلال نفس الفترة من 2021، والمركز الثالث لسلطنة عمان بنسبة 33,3% لتبلغ 4 ملايين دولار في مقابل 6 ملايين دولار.

وحلت صادرات مصر من الأثاث للعراق للمركز الرابع بنسبة 33.3٪ لتبلغ 6 ملايين دولار في مقابل 9 ملايين دولار، والخامس للإمارات بنسبة 30% لتسجل 7 ملايين دولار في مقابل 10 ملايين دولار.

وسجلت صادرات مصر من الأثاث لفلسطين وهولندا لتبلغ 3 ملايين دولار، ولهولندا نحو مليون دولار ، و لأمريكا سجلت 3 ملايين دولار، وإلى ليبيا عند 3 ملايين دولار، وإلى إيطاليا عند مليون دولار ، بينما تراجعت لباقي الدول لنحو 16 مليون دولار مقابل 17 مليون دولار بانخفاض 5,9%.