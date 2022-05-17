إنفوجراف.. قفزة ملحوظة حققتها فنادق القاهرة خلال الربع الأول من 2022

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف ما حققتها فنادق القاهرة خلال الربع الاول من 2022.



استعرض الإنفوجرافيك أبرز ما أعلنته مؤسسة "كوليرز إنترناشيونال" عن توقعات إشغالات الفنادق المصرية خلال الربع الأول من 2022.



حيث شهدت فنادق القاهرة زيادة في معدلات إشغالاتها بنسبة 106% خلال الربع الأول من 2022، و46% لفنادق شرم الشيخ، و84% لفنادق الغردقة.



ويُتوقع إضافة 4200 غرفة فندقية جديدة لسوق الفنادق المصرية، لتشهد الغردقة وحدها إضافة أكثر من 2000 غرفة بحلول 2024.



كما أوضح الإنفوجرافيك أبرز عوامل تعافي معدلات إشغالات الفنادق المصرية، ومنها: تخفيف قيود السفر، وعودة سياحة الأعمال والترفيه، إلى جانب العلاقات السياسية القوية بين مصر وبعض الأسواق السياحية الرئيسة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا.