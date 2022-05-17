التنمية المحلية: انتهاء تحديد الحيز العمراني  لـ158 مدينة و4758 قرية

لاستيعاب الزيادة السكانية..

أعلنت وزارة التنمية المحلية الانتهاء من توقيع نقاط تحديد الحيز العمراني على الطبيعة لـ 158 مدينة من إجمالى 229 مدينة.

وأوضحت الوزارة أنه بالنسبة للعزب والكفور والنجوع والتى يبلغ عددها 30890 عزبة، تم الانتهاء من اعتماد الحيز العمرانى لـ 17436 عزبة وكفر ونجعا، كما تم توقيع نقاط الحيز العمرانى لجميع القرى بالمحافظات في 4758 قرية.

وقال وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي إن ذلك يأتي للحفاظ على الأراضي الزراعية من التعدي، وتمكين القائمين على المتابعة برصد التعديات على الأراضي الزراعية، ومنع ظهور مناطق عشوائية جديدة، وتوفير المسكن الملائم، وتحسين فرص المعيشة، وتشجيع الاستثمار العقاري لمواطني القرى والمدن بالمحافظات، والحد من هجرة مواطني الريف إلي المدن.

وأضاف شعراوي أن الأحوزة العمرانية الجديدة ستتيح مساحات من الأراضى تمكن الدولة من إقامة مبانٍ خدمية ومرافق جديدة من محطات مياه وصرف صحى ومدارس ومستشفيات ونقاط شرطة ومرور ومطافئ وغيرها، واستكمال أعمال التطوير و التنمية بجميع مراكز ومدن المحافظات.

وأوضح أن الأحوزة العمرانية الجديدة ستساهم بشكل فعال فى تنفيذ رؤية مصر 2030 وتنفيذ تكليفات القيادة السياسية فى الإرتقاء بجودة حياة كل أبناء مصر تحسين الظروف المعيشية لهم واستيعاب الزيادة السكانية، إضافة الى جذب الاستثمارات ومشاركة القطاع الخاص فى التنمية ودعم الإدارة المحلية بقاعدة بيانات حديثة ودقيقة، ورفع كفاءة الإدارة المحلية ودعم حصول محدودى الدخل على السكن والخدمات ومتابعة الإنجاز من خلال المؤشرات والبرامج الزمنية لتنفيذ ومتابعة خطط التنمية.

وأكد أن ذلك يأتى من خلال البروتوكول الموقع بين الوزارة والهيئة المصرية العامة للمساحة لتحديد وتثبيت ورصد علامات الحيز العمرانى للمدن والكفور والنجوع من خلال ثوابت أرضية يتم رصدها على الشبكة الجيوديسية للجمهورية، وذلك بالتنسيق مع القيادات التنفيذية والمختصين بالمحافظات.

ونوه إلى أن وزارة التنمية المحلية خصصت 20 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية لديوان عام الوزارة بالعام المالى الحالى 2021/2022 لتوقيع نقاط الحيز العمرانى للمحافظات.