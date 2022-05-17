خاص| إيهاب أمين: لقب الـ BAL هديتنا لجمهور الأهلي

أكد إيهاب أمين، لاعب الفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي أن روح الفانلة الحمراء وراء التتويج بلقب دوري السوبر، بعد الفوز على الاتحاد السكندري في الدور النهائي بنتيجة 3–2.

‎وقال أمين، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن الأهلي دخل الموسم بطموحات كبيرة، مع الإصرار من جانب الجهاز الفني واللاعبين على ضرورة إنهاء الموسم بالفوز بكل الألقاب، وهو ما تحقق بفضل دعم مجلس الإدارة ومساندة الجماهير.

وأوضح إيهاب أمين أن اللقب كان يمثل أهمية كبيرة لفريق سلة الأهلي، من أجل إتمام العلامة الكاملة بالفوز بكل البطولات التي شارك بها خلال الموسم الجاري، وليؤكد جدارته بما حققه من تتويجات.

وأضاف أن الفريق قدم كل ما لديه خلال هذا الموسم، للفوز بكل البطولات الممكنة وعمل موسم تاريخي لسلة الأهلي.

وتابع: “بعد حصولنا على البطولة العربية وكأس مصر ودوري المرتبط، قررنا بعدها أن نبذل قصارى جهدنا من أجل التتويج بلقب دوري السوبر، خاصة أن الخصم هو من تسبب في خروجنا من الدور نصف النهائي في الموسم الماضي بنتيجة 3–0”.

‎واختتم إيهاب أمين حديثه قائلًا: “سنبذل كل ما لدينا خلال الفترة المقبلة من أجل إسعاد جمهور الأهلي عن طريق الفوز بلقب أفريقيا للأندية BAL”.

وحرص اللاعب في ختام حديثه على إهداء اللقب إلى جماهير الأهلي، مؤكدًا أن الموسم الجديد سوف يشهد الاستمرار في المنافسة للفوز بكل البطولات.

وتوج الأهلي بدوري السوبر لكرة السلة للمرة السادسة في تاريخه، بعد الفوز في الدور النهائي على الاتحاد السكندري بنتيجة 3–2.