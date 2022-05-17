صحف السعودية.. المملكة تتحمّل ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%.. أتربة وعواصف رملية مع شبه انعدام في الرؤية في 5 مناطق .. اعتماد مخططات سكنية جديدة في الرياض

صحف السعودية

الزكاة والضريبة: الدولة تتحمّل ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%

أتربة وعواصف رملية مع شبه انعدام في الرؤية

طائرة إخلاء طبي تنقل مواطنًا من جاكرتا للعلاج بالمملكة

أمانة الرياض: اعتماد مخططات سكنية جديدة بمساحة إجمالية تبلغ 12,407,435 مترًا

تناولت صحف السعودية اليوم الثلاثاء مجموعة من الأخبار والتقارير الهامة على المستوي المحلي والدولي ففى صحيفة سبق أوضحت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك؛ أن الدولة تتحمّل ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% بما لا يزيد على 1,000,000ريال من مبلغ شراء المسكن الأول فقط.

وأكدت الهيئة أن الأمر الملكي فيما يخص تحمُّل الدولة ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% لا يسري على البناء الذاتي، وإنما يشمل فقط الوحدات السكنية الجاهزة، ووحدات البيع على الخارطة.

وأوضحت الهيئة في ردّها على عددٍ من المستفيدين الذين تساءلوا عن صحة ما تمّ تداوله بشأن استعادة ضريبة التصرفات العقارية للبناء الذاتي؛ "أنه لا يمكن الاسترداد.

وفى صحيفة الوطن السعودية أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الرياض والقصيم والشرقية وحائل والمدينة المنورة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة الرياض أنها تشهد أتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدوادمي والرين والقويعية وعفيف، فيما حذَّر المركز المنطقة من عواصف رملية، تشمل الحريق والخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية وحريملاء وحوطة بني تميم وضرماء ومرات.

ونبَّه المركز منطقة القصيم بأنها تشهد أتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأسياح والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء والبدائع والبكيرية والخبراء والرس والفوارة والنبهانية.

وفى صحيفة عاجل أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية إندونيسيا، اليوم الثلاثاء، عن نقل أحد المواطنين بطائرة إخلاء طبي إلى المملكة بعد تعرضه لأزمة صحية، وذلك بناء على توجيهات القيادة الرشيدة.

وذكرت السفارة عبر تويتر- أنه إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، وحرصها الدائم على أبناء شعبها، قامت طائرة الإخلاء الطبي السعودي، بنقل أحد المواطنين، من جاكرتا إلى أرض الوطن.



وأشارت السفارة السعودية، إلى أن المواطن تعرض لوعكة صحية أثناء وجوده بإندونيسيا، استدعت نقله لاستكمال علاجه في المملكة.

وفى صحيفة عكاظ أعلنت أمانة منطقة الرياض، اعتماد مخططات سكنية جديدة بمساحة إجمالية تبلغ 12,407,435 مترًا مربعًا خلال الربع الأول من عام 2022.



وقال الحساب الرسمي لأمانة منطقة الرياض عبر موقع «تويتر»: «بهدف تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز مساهمته في التطوير العقاري بمدينة الرياض، اعتمدنا مخططات سكنية جديدة بمساحة إجمالية تبلغ 12,407,435 مترًا مربعًا خلال الربع الأول من عام 2022».