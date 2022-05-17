محمود القط: الدولة المصرية مهتمة بالصناعات الزراعية

قال النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بقطاع الزارعة منذ توليه الحكم، تجني الدولة المصرية ثماره حاليا.

وأشار محمود القط خلال استضافته مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، إلى أن الرئيس السيسي كلف الحكومة عام 2017 بالاهتمام بالصناعات الزراعية التي لها أهمية كبرى، تتمثل في ثلاثة أمور، موضحا أن الحفاظ على المنتج يُعد أبرزها، كون المنتج الخام يكون عرضة للتلف سريعًا.

وأضاف محمود القط، أن الاهتمام بالصناعات الزراعية يُزيد من توفير فرص العمل، من خلال المشروعات الصغيرة في القرى والريف، مؤكدا أن الصناعات الزراعية تُفيد في التصدير، لا سيما أن سمعة مصر التصديرية تحسنت الفترة الماضية، وأحد تلك الأسباب الاهتمام بمراقبة الجودة.