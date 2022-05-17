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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قيس سعيد يواصل تصدر نوايا التصويت في أي انتخابات رئاسية مقبلة.. تفاصيل

قيس سعيد
قيس سعيد

واصل الرئيس التونسي قيس سعيد تصدر نوايا التصويت في أي انتخابات رئاسية مقبلة، وفق نتائج أحدث استطلاع للرأي.

يواصل التونسي قيس سعيد والحزب الدستوري الحر برئاسة عبير موسي تصدر نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية وفق نتائج آخر استطلاع للرأي.


وبحسب الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة سيجما كونساي بالتعاون مع صحيفة المغرب، فقد واصل سعيد تصدر نوايا التصويت بنسبة 65،2%، تليه رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي بـ9،8%، ثم المترشح السابق الصافي سعيد بـ7،2%.

وجاء الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي في المرتبة الرابعة بـ4،6%، يليه القيادي السابق في النهضة والوزير السابق عبداللطيف المكي بـ4،5%، وفق المصدر ذاته.


وبخصوص التصويت للانتخابات التشريعية، فقد احتل الدستوري الحر المرتبة الأولى في نوايا التصويت بـ29،9%، ثم حزب قيس سعيد (غير موجود) بـ26،2%، يليه حركة النهضة بـ8،7%، وحركة الشعب في المرتبة الرابعة بـ4،9%، وحزب التيار الديمقراطي بـ3،8% في الترتيب الخامس.

وبلغت نسبة العزوف، وفق استطلاع للرأي، عن التصويت في التشريعية وفق نفس النتائج، 57،8%.

وارتفعت شعبية قيس سعيد بعد القرارات التي اتخذها العام الماضي ضد حركة النهضة والإخوانية وزعيمها راشد الغنوشي وحله مجلس الشعب وإقصاء عناصر التنظيم من مفاصل الدولة ومواجهة أجندته التخريبية في البلاد.

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