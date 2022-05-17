المشدد 8 سنوات للمتهمين بالشروع فى قتل صاحب مزرعة بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية الدائرة السادسة برئاسة برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق بمعاقبة أحد الأشخاص بالسجن المشدد 5 سنوات والمشدد 3 سنوات لربة منزل لاتهامهما بالشروع في قتل صاحب مزرعة كائنة بدائرة مركز شرطة طوخ بسبب خلافات سابقة على ملكيتها، كما قضت ببراءة 8 متهمين آخرين.



وتتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية التي حملت رقم 3137 لسنة 2021 جنايات مركز طوخ والمقيدة برقم 3219 لسنة 2021 كلي شمال بنها، أن المتهمين "وليد فتحي ع"، و" إيمان السيد ع"، و" وفاء محمد ج"، و" محمد عبدالحكيم ق"، و" رفعت عبدالموجود ا"، و" ممدوح فضل م"، و" محمد سعد ر"، و" تامر الطوخى ج"، و" شحته عبد الحكيم ق"، وشقيقه " إبراهيم عبد الحكيم ق"، وجميعهم مقيمون طوخ، شرعوا في قتل المجنى عليه " مصطفى محمد ك" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك وأعدوا لذلك الغرض " عصا خشبية".



كما تبين أن المتهمين توجهوا للمكان الذي أيقنوا أن المجني عليه متواجد فيه " المزرعة خاصته" والتي يوجد على ملكيتها خلافات سابقة، ولسابق علمهم بتواجد أحد خبراء وزارة العدل لإجراء معاينة على تلك المزرعة، وما إن وصلوا لمحل بادرت المتهمتين الثانية والثالثة لإزالة اللافتات الخاصة بتلك المزرعة، ما دفع المجني عليه لمحاولة منعمها وأثناء ذلك قام المتهم الأول بمباغته من الخلف والإمساك به وطرحه أرضًا وتوجها المتهمة الثانية صوبه وتعدت عليه بـ "عصا خشبية" على الرأس فأحدثت إصابته الموصوفة بالتقارير الطبية والتي تسببت في إحداث عاهة مستديمة والتي تمثلت في بعظام الجبهة.



وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد بقيام 10 أشخاص بالتعدي على صاحب مزرعة كائنة بدائرة المركز، بـ " عصا خسشبية" بسبب خلافات سابقة بينهم وعلى الفور خرجت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتمكنت من ضبط المتهمين وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات سابقة بينهم وبين مالك المزرعة على ملكيتها.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم،وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، كما أمرت بالاستماع لأقوال شهود العيان، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، وعقب الانتهاء من التحقيقات أحالهم المستشار فخري خيري، المحامي العام الأول لنيابات شمال بنها الكلية، لمحكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.