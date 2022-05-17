كل سنة وانت طيب يازعيم.. عصام السقا يحتفل بعيد ميلاد عادل إمام

احتفل الفنان عصام السقا ، بعيد ميلاد الفنان عادل إمام، وذلك عبر صورة له نشرها علي صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وعلق عصام السقا قائلا:" كل سنة وانت طيب يا زعيم".

يحتفل الفنان الشامل عادل إمام بعيد ميلاده، الذي قدم خلال مسيرته أعمالا جادة بالتوازي مع تألقه في الأفلام الكوميدية وتفوقه على أبناء جيله في تحقيق الإيرادات والمشاهدات والنقد الإيجابي.

لكن مسيرة عادل إمام كانت ومازالت تحوي العديد من الجوانب الهامة، ومن بينهما الأعمال الخيرية، والأنشطة الاجتماعية التي توجت في يناير عام2000، بتعيينه سفيرا للنوايا الحسنة من قبل المفوضية (GWA) لرفع الوعي حول اللاجئين في الدول الناطقة باللغة العربية.

وبعد تعيينه ساعد عادل إمام المفوضية على زيادة الوعي العام وتعبئة موارد القطاع الخاص لدعم اللاجئين، كما ساهم بشكل كبير في الاحتفال الناجح بالعديد من الأحداث البارزة للمفوضية مثل الذكرى الخمسين للمفوضية بحسب ما جاء في موقعها الرسمي.