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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عناوين مقرات المقابلات الشخصية لطلاب الفروع الجديدة بالمدارس المصرية اليابانية

عناوين مقرات المقابلات
عناوين مقرات المقابلات الشخصية

أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، عناوين المقابلات الشخصية للطلاب المتقدمين بالفروع الجديدة للمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل 2022/2023.

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وجاءت العناوين المعلنة كالتالي :

المدرسة المصرية اليابانية بمرسي مطروح 
- مدرسة مرسي مطروح

العنوان : مطروح حي الشروق الكيلو 7

المدرسة المصرية اليابانية بالشروق 
- مقابلات الصف الأول الابتدائي بالمدرسة المصرية اليابانية بالشروق 1

العنوان: مدينة الشروق شارع الكهرباء بجوار الصفا مول خلف جهاز مدينة الشروق.

- مقابلات رياض الأطفال بالمدرسة المصرية اليابانية بالشروق 2

العنوان: مدينة الشروق - مشتل الشروق - شارع الجراج بجوار بنك القاهرة.

المدرسة المصرية اليابانية ببورسعيد 
- مدرسة بورفؤاد .

-العنوان: تقاطع شارع العبور وأسوان أمام معمل البرج حي العرب - بورسعيد .

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن العام الدراسي المقبل سيشهد دخول 3 مدارس جديدة إلى منظومة المدارس المصرية اليابانية.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه بذلك سيصبح إجمالي عدد المدارس 51 مدرسة في 26 محافظة.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أن المدارس المصرية اليابانية  تدرس المنهج المصري الجديد 2.0 بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية التي تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعي.

عناوين مقرات المقابلات الشخصية للطلاب المتقدمين للمدارس المصرية اليابانية
عناوين مقرات المقابلات الشخصية للطلاب المتقدمين للمدارس المصرية اليابانية
عناوين مقرات المقابلات الشخصية للطلاب المتقدمين للمدارس المصرية اليابانية
عناوين مقرات المقابلات الشخصية للطلاب المتقدمين للمدارس المصرية اليابانية
عناوين مقرات المقابلات الشخصية للطلاب المتقدمين للمدارس المصرية اليابانية
عناوين مقرات المقابلات الشخصية للطلاب المتقدمين للمدارس المصرية اليابانية
عناوين مقرات المقابلات الشخصية للطلاب المتقدمين للمدارس المصرية اليابانية
عناوين مقرات المقابلات الشخصية للطلاب المتقدمين للمدارس المصرية اليابانية
وحدة المدارس المصرية اليابانية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عناوين المقابلات الشخصية المدارس المصرية اليابانية منظومة المدارس المصرية اليابانية Jobs Education

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