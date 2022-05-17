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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ البحر الأحمر يبحث التعاون المشترك مع القائم بأعمال سفارة جورجيا بالقاهرة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

استقبل اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، اليوم الثلاثاء ، بديوان عام المحافظة ، القائم باعمال سفير جمهورية جورجيا بالقاهرة " ميخائيل تيجيشفلي"، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات بين الجانبين  على كافة الأصعدة .

ورحب المحافظ بالقائم بالأعمال  ، معربا عن سعادته بهذه الزيارة ، و متمنياً له قضاء وقت ممتع بمدينة الغردقة.

واستعرض المحافظ الإمكانيات السياحية الواعدة لمحافظة البحر الأحمر بشكل عام، والغردقة بشكل خاص، وخطة المحافظة لتنويع المنتج السياحى ليشمل السياحة التعليمية والعلاجية والتسويقية والرياضية والسينمائية، جنبا إلى جنب مع السياحة الشاطئية التى تعتمد عليها المحافظة فى الوقت الحالى، بالإضافة إلى الخدمات الأساسية وموانئ النقل البحرى والجوى والتى أضافت إلى جاذبية البحر الأحمر على المستوى العالمى .

وفي ذات السياق قدم قائم باعمال السفارة الجورجية، شكره للمحافظ على حفاوة الاستقبال و كرم الضيافة ، معرباً عن سعادته واعتزازه بزيارة محافظة البحر الأحمر الرائعة.

كان محافظ البحر الأحمر قد قدم درع المحافظة التذكارى للسفيرالضيف.

 

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