أخبار التكنولوجيا| عصابة قرصنة إلكترونية تهدد بإسقاط حكومة كوستاريكا.. وأفضل طرق لحل مشكلة عدم استجابة شاشة آيفون

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



تقوم حاليا عصابة القرصنة الإلكترونية الشهيرة Conti ransomware “كونتي رانسوم وير”، الروسية المنشأ بهجوم هائل وواسع النطاق على حكومة كوستاريكا موضحة أنها لن توّقف هذا الهجوم حتى تطيح بالحكومة حيث تعمل هذه المجموعة على الوصول إلى الأنظمة الأساسية داخل الدولة حتى لا يصبح إليها أي خيار سوى الدفع.



يواجه العديد من مستخدمي هواتف آيفون مشكلة عدم استجابة شاشة هواتفهم لـ اللمس أو أحيانا بطء الاستجابة، حيث تعد هذه المشكلة واحدة من أكثر المشكلات المزعجة لمستخدمي آيفون.



كشفت تسريبات أن شركة سامسونج Samsung الكورية الجنوبية، تخطط لاستخدام معالجات داخلية مخصصة لسلسلة هواتفها الذكية الشهيرة من سلسلة Galaxy S بدءًا من عام 2025.



تماشيا مع اتجاه الدولة نحو التحول الرقمي، وتنفيذًا لتوجيهات مصلحة الضرائب المصرية، أعلنت منصة V-Hub التابعة لشركة "فودافون مصر" تسهيل إصدار الفاتورة الإلكترونية، لمساعدة مختلف الأعمال التجارية بأحجامها المختلفة، ودعمها في عملية تحويل المدفوعات الضريبية من الأسلوب التقليدي إلى الإصدار الإلكتروني، وتقديم خدمات المعالجة الرقمية للفواتير بهدف تحسين تجربة دافعي الضرائب الرقمية، ودعم أصحاب الأعمال والمشروعات التجارية والصناعية بكافة أحجامها.



كشفت شركة سوني Sony اليابانية النقاب عن مجموعة ألعاب مجانية جديدة سيتم إطلاقها مع خدمات الاشتراكات الجديدة في PlayStation Plus وExtra و Premium .



حققت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجياً، انجازاً جديداً على المستوى الدولى، وذلك فى إطار سعيها الدؤوب لوضع الجامعة فى المكانة الدولية المرموقة التي تليق بها وهو التوجه الذي يقام تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء الذى يولى الابتكار والبحث العلمي في الجامعة اهتماماً خاصاً، حيث حققت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا نجاحا غير مسبوق بتقلدها مركزا متقدما وسط الجامعات المصرية والافريقية والعربية في تصنيف سيماجو الإسباني Scimago Institutional Rank لعام 2022، إذ جاء ترتيب الجامعة الأول وسط الجامعات الخاصة المصرية.



يعمل تطبيق Spotify سبوتيفاى للموسيقى حاليا على استخدام الصفحات الشخصية للفنانين لعرض وبيع الرموز غير القابلة للاستبدال NFTs.



تعمل طيران الإمارات، على استقطاب أشخاص موهوبين لديهم شغف بالخدمة للانضمام إلى فريق أطقم الخدمات الجوية على طائراتها.