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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| عصابة قرصنة إلكترونية تهدد بإسقاط حكومة كوستاريكا.. وأفضل طرق لحل مشكلة عدم استجابة شاشة آيفون

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

عصابة قرصنة إلكترونية شهيرة تهدد بإسقاط حكومة كوستاريكا |تفاصيل


تقوم حاليا عصابة القرصنة الإلكترونية الشهيرة Conti ransomware “كونتي رانسوم وير”، الروسية المنشأ بهجوم هائل وواسع النطاق على حكومة كوستاريكا موضحة أنها لن توّقف هذا الهجوم حتى تطيح بالحكومة حيث تعمل هذه المجموعة  على الوصول إلى الأنظمة الأساسية داخل الدولة حتى لا يصبح إليها أي خيار سوى الدفع.

 

أفضل طرق لحل مشكلة عدم استجابة شاشة هاتفك الآيفون لـ اللمس


يواجه العديد من مستخدمي هواتف آيفون مشكلة عدم استجابة شاشة هواتفهم لـ اللمس أو أحيانا بطء الاستجابة، حيث تعد هذه المشكلة واحدة من أكثر المشكلات المزعجة لمستخدمي آيفون.


على خطى آبل.. سامسونج تخطط لإنتاج معالجات لهواتفها في 2025


كشفت تسريبات أن شركة سامسونج Samsung الكورية الجنوبية، تخطط لاستخدام معالجات داخلية مخصصة لسلسلة هواتفها الذكية الشهيرة من سلسلة Galaxy S بدءًا من عام 2025.

 

فودافون بيزنس تتيح حلولا رقمية لإصدار الفاتورة الإلكترونية عبر منصة V-Hub


تماشيا مع اتجاه الدولة نحو التحول الرقمي، وتنفيذًا لتوجيهات مصلحة الضرائب المصرية، أعلنت منصة V-Hub التابعة لشركة "فودافون مصر" تسهيل إصدار الفاتورة الإلكترونية، لمساعدة  مختلف الأعمال التجارية بأحجامها المختلفة، ودعمها في عملية تحويل المدفوعات الضريبية من الأسلوب التقليدي إلى الإصدار الإلكتروني، وتقديم خدمات  المعالجة الرقمية للفواتير بهدف تحسين تجربة دافعي الضرائب الرقمية، ودعم أصحاب الأعمال والمشروعات التجارية والصناعية بكافة أحجامها.

 

سوني تطلق ألعابا جديدة لمشتركي PlayStation Plus مع قائمة ممتعة


كشفت شركة سوني Sony اليابانية النقاب عن مجموعة ألعاب مجانية جديدة سيتم إطلاقها مع خدمات الاشتراكات الجديدة في PlayStation Plus وExtra و Premium .

 

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحصد المركز الأول إفريقيا على مستوى الابتكار


حققت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجياً، انجازاً جديداً على المستوى الدولى، وذلك فى إطار سعيها الدؤوب لوضع الجامعة فى المكانة الدولية المرموقة التي تليق بها وهو التوجه الذي يقام تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء الذى يولى الابتكار والبحث العلمي في الجامعة اهتماماً خاصاً، حيث حققت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا نجاحا غير مسبوق بتقلدها مركزا متقدما وسط الجامعات المصرية والافريقية والعربية في تصنيف سيماجو الإسباني Scimago Institutional Rank لعام 2022، إذ جاء ترتيب الجامعة الأول وسط الجامعات الخاصة المصرية.

 

لأول مرة.. سبوتيفاي يعمل على عرض وبيع الصفحات الشخصية للفنانين بتقنية NFT


يعمل تطبيق Spotify سبوتيفاى للموسيقى حاليا على استخدام  الصفحات الشخصية للفنانين لعرض وبيع الرموز غير القابلة للاستبدال NFTs.  

 

منها القاهرة.. تفاصيل أحدث الحملات العالمية لتوظيف أطقم ضيافة


تعمل طيران الإمارات، على استقطاب أشخاص موهوبين لديهم شغف بالخدمة للانضمام إلى فريق أطقم الخدمات الجوية على طائراتها.

 

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