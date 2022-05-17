وصول أول ضابط من حلف الناتو إلى السويد

قالت وزارة الدفاع السويدية، إن أول ضابط نرويجي في حلف الناتو، الكولونيل آسل ستراند، وصل إلى السويد اليوم الثلاثاء.

وقالت وزارة الدفاع السويدية في بيان "في المستقبل القريب، سيبدأ ضباط الاتصال من عدة دول في الناتو الخدمة في السويد. وكان الكولونيل آسل ستراند أول من يصل إلي البلاد لبدء عمله".

وكان الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم في السويد أعلن الأحد الماضي، قراره التقدم لعضوية الناتو، مشيرًا إلى أن السويد، في حالة الموافقة عليها، ستعارض نشر أسلحة نووية وقواعد عسكرية على أراضيها.

وقالت رئيسة الوزراء السويدية، ماجدالينا أندرسون، إن الانضمام إلى الناتو سيكون له تأثير إيجابي على أمن البلاد والشعب السويدي.

كما قررت فنلندا، يوم الأحد، الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”.