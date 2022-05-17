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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رويترز: توقعات برفع المركزي المصري أسعار الفائدة

البنك المركزي
البنك المركزي

توقع استطلاع أجرته وكالة "رويترز" للأنباء، أن يرفع البنك المركزي المصري سعر فائدته لليلة واحدة 175 نقطة أساس يوم الخميس، استجابة لرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة وارتفاع أسعار واردات السلع الأساسية بسبب الأزمة الأوكرانية.

وحسب "رويترز"، كان متوسط ​​التوقعات في استطلاع للرأي شمل 18 محللاً هو التوقع برفع البنك المركزي أسعار الفائدة على الودائع إلى 11.00٪ في اجتماع لجنة السياسة النقدية العادية.

باحث اقتصادي: البنك المركزي قد يتجه لتثبيت سعر الفائدة عكس التوقعات

كنا توقعوا أن يرتفع معدل الإقراض بمتوسط ​​200 نقطة أساس إلى 12.25٪.

ورفع البنك أسعار الفائدة الليلية 100 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ في 21 مارس، بسبب التضخم بفعل الحرب في أوكرانيا، بعد أن أبقى عليه دون تغيير لمدة 18 شهرا تقريبا.

وخففت في نفس اليوم سعر صرف الجنيه أمام الدولار ، مما أدى إلى انخفاضه بنسبة 14٪.

باحث اقتصادي: البنك المركزي قد يتجه لتثبيت سعر الفائدة عكس التوقعات

أحمد موسى: اجتماع البنك المركزي الخميس لتحديد مصير سعر الفائدة

وقال محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس «قراءة التضخم التي فاقت التوقعات بالإضافة إلى زيادة ميل مجلس الاحتياطي الاتحادي للتشديد من المرجح أن تدفع البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة... يتجه التضخم لمزيد من التسارع في الأشهر المقبلة ومن المرجح أن يتبنى الاحتياطي الاتحادي مزيدا من التشديد».

وتسارع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن بأكثر من المتوقع في أبريل إلى 13.1 في المئة من 10.5 في المئة، مدفوعا بارتفاع أسعار السلع الأساسية وتراجع العملة.

ونطاق التضخم الذي يستهدفه البنك المركزي يتراوح بين خمسة في المئة وتسعة في المئة.

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