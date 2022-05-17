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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير يشرح تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على دول العالم

بوتين
بوتين

قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، إن التعافي لاقتصاديات العالم من جائحة كورونا كوفيد 19 كان موعده شهر يونيو2022، حيث ستسير عجلة الإنتاج مرة أخرى وتعود الحياة إلى طبيعتها  في دول العالم إلى ما قبل كورونا، بحيث لم يتم تحقيق نمو اقتصادي في هذه السنة كما كان متوقعا، خاصة وأنه كان متوقع نسبة نمو اقتصادي 0% ولكن المصانع والشركات في دول العالم ستعود للحياة والإنتاج مرة أخرى.

وأوضح "الحسيني"، خلال لقائه على التليفزيون المصري، أن الأزمة الروسية الأوكرانية جاءت بعد فيروس كورونا مباشرة وأحدثت أزمة كبيرة في كل اقتصاديات العالم، مشيرًا إلى أن روسيا تعتبر من أكبر الدول في الصادرات على مستوى العالم سواء النفط أو الغاز أو الحبوب أو المعادن وغيرها من السلع والمنتجات المهمة لكل دول العالم.

وتابع: "بينما أوكرانيا تعد دولة عملاقة في تصدير القمح والحبوب بأنواعها والمعادن المستخدمة في صناعات السيارات وغيرها من المنتجات والسلع المهمة والرئيسية والتحويلية أيضا لكل دول العالم"، مشيرًا إلى أن حدوث حرب بين تلك الدولتين العملاقتين في الصادرات أحدث فجوة كبيرة في منتجات كثيرة جدا لعدد كبير من الدول في العالم.

 

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