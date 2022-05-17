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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كندا ترسل سفن شحن لمساعدة أوكرانيا في نقل القمح إلى الشرق الأوسط

القمح
القمح

أكدت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، اليوم الثلاثاء، إن كندا تستعد لإرسال سفن شحن إلى موانئ في رومانيا والدول المجاورة لمساعدة أوكرانيا في نقل قمحها إلى أفريقيا والشرق الأوسط.

وفي حديثها بعد اجتماعات مع نظرائها في مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي في ألمانيا وبلجيكا، قالت جولي: "نحن بصدد إرسال السفن؛ نحن في وضع يسمح لنا بإيجاد الحل والمشاركة في هذه المهمة العظيمة لتحرير القمح الأوكراني".

وجاءت تصريحاتها في الوقت الذي اتهم فيه وزير التنمية الدولية الكندي، هارجيت ساجان، روسيا بـ"حظر صادرات القمح الأوكراني عمدًا حتى تتمكن من إلقاء اللوم على الدول الغربية في جوع  الدول النامية".

وقال ساجان، وزير الدفاع السابق، إن "روسيا تنشر معلومات خاطئة مفادها أن الغرب مسؤول عن إغلاق الموانئ وصادرات الحبوب لتعزيز المعارضة وزيادة مجال نفوذها في العالم النامي".

وتعد أوكرانيا  واحدة من أكبر منتجي القمح وزيت عباد الشمس في العالم، وتعتمد العديد من البلدان، بما في ذلك لبنان وبنجلاديش، على الشحنات الأوكرانية.

وأثارت الأزمة الروسية الأوكرانية تحذيرات من برنامج الغذاء العالمي من أن الدول النامية في إفريقيا والشرق الأوسط التي تعتمد على الحبوب الأوكرانية قد تعاني من الجوع.

كندا أوكرانيا القمح الشرق الاوسط رومانيا روسيا

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