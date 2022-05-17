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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

استقبال حافل من حضور حفل افتتاح مهرجان كان لفوريست ويتكر ولجنة التحكيم

فوريست ويتكر
فوريست ويتكر

استقبل حضور حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي الدولي الممثل العالمي فوريست ويتكر بحفاوة كبيرة، قبيل تكريمه بالسعفة الذهبية عن مشواره الفني، ووقف الجميع يصفقون لعدة دقائق عقب ظهوره على المسرح. 

 

ونفس الترحيب تلقته لجنة تحكيم المسابقة الرسمية التي تضم ديبيكا بادكون وأصغر فرهادي وريبيكا هول وغيرهم من نجوم الفن والسينما في العالم. 

 

ورحبت الممثلة الشهيرة فرجينيا إيفيرا بحضور حفل افتتاح النسخة 75 من مهرجان كان السينمائي الدولي، في بداية فعاليات الحدث الفني الذي تنطلق من اليوم. 

فيما استقبل حضور حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي صناع فيلم الافتتاح Final Cut بتحية كبيرة عقب دخولهم القاعة قبل لحظات من بدء فعاليات الحدث السنوي، ووقف الجميع يصفق لأبطال العمل. 

 

وتعرض الصحفيون إلى أزمة مبكرة مع نظام حجز تذاكر حضور فعاليات النسخة 75 من مهرجان كان السينمائي الدولي عبر الإنترنت، قبل انطلاق حفل الافتتاح الليلة وذلك بحسب موقع ديديلاين. 

 

وأصدرت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي بيانا رسميا توضح فيه أن أزمة حجز التذاكر وقعت نتيجة الإقبال المتزايد على الموقع ومحاولتهم إدخال تعديلات على النظام من شأنها تحسين الخدمة طوال أيام الحدث السنوي. 

 

 

وقال تيري فريمو رئيس مهرجان كان في لقاء صحفي قبل ساعات من حفل الافتتاح، إن المهرجان يتعرض لهجمات إلكترونية التي كانت جزء من أسباب هذه المشكلة، ومنع الصحفيين والجمهور من حجز تذاكرهم. 

 

 

وأكدت إدارة المهرجان أنهم يعملون على حل هذه المشكلة حتى لا تتكرر مرة أخرى، فيما وفرت إدارته حلا سريعا وهو تخصيص رابط حجز للصحفيين بالإضافة إلى الرابط القديم.

 

اجتمعت لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي لالتقاط الصور الرسمية عقب وصولهم قبل ساعات من افتتاح النسخة 75 من أهم حدث فني عالمي وعلى رأسهم النجمة الهندية ديبيكا بادكون والمخرج الإيراني أصغر فرهادي. 

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