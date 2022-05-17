استقبال حافل من حضور حفل افتتاح مهرجان كان لفوريست ويتكر ولجنة التحكيم

استقبل حضور حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي الدولي الممثل العالمي فوريست ويتكر بحفاوة كبيرة، قبيل تكريمه بالسعفة الذهبية عن مشواره الفني، ووقف الجميع يصفقون لعدة دقائق عقب ظهوره على المسرح.

Standing ovation pour Forest Whitaker avant de recevoir sa Palme d’or d’honneur ! 👏🏾



DIRECT ▶ https://t.co/RrJLcnrtd4#Cannes2022 pic.twitter.com/ZNoq6TcCSU — France 2 (@France2tv) May 17, 2022

ونفس الترحيب تلقته لجنة تحكيم المسابقة الرسمية التي تضم ديبيكا بادكون وأصغر فرهادي وريبيكا هول وغيرهم من نجوم الفن والسينما في العالم.

Et maintenant, place au Jury de cette édition 2022 du @Festival_Cannes qui fait son entrée sur scène !



DIRECT ▶ https://t.co/RrJLcnrtd4#Cannes2022 pic.twitter.com/ALRHQypW83 — France 2 (@France2tv) May 17, 2022

ورحبت الممثلة الشهيرة فرجينيا إيفيرا بحضور حفل افتتاح النسخة 75 من مهرجان كان السينمائي الدولي، في بداية فعاليات الحدث الفني الذي تنطلق من اليوم.

Président du Jury du 75ème @Festival_Cannes, Vincent Lindon fait son entrée sur scène.



DIRECT ▶ https://t.co/RrJLcnrtd4#Cannes2022 pic.twitter.com/oMZbVdeurc — France 2 (@France2tv) May 17, 2022

فيما استقبل حضور حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي صناع فيلم الافتتاح Final Cut بتحية كبيرة عقب دخولهم القاعة قبل لحظات من بدء فعاليات الحدث السنوي، ووقف الجميع يصفق لأبطال العمل.

وتعرض الصحفيون إلى أزمة مبكرة مع نظام حجز تذاكر حضور فعاليات النسخة 75 من مهرجان كان السينمائي الدولي عبر الإنترنت، قبل انطلاق حفل الافتتاح الليلة وذلك بحسب موقع ديديلاين.

وأصدرت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي بيانا رسميا توضح فيه أن أزمة حجز التذاكر وقعت نتيجة الإقبال المتزايد على الموقع ومحاولتهم إدخال تعديلات على النظام من شأنها تحسين الخدمة طوال أيام الحدث السنوي.

وقال تيري فريمو رئيس مهرجان كان في لقاء صحفي قبل ساعات من حفل الافتتاح، إن المهرجان يتعرض لهجمات إلكترونية التي كانت جزء من أسباب هذه المشكلة، ومنع الصحفيين والجمهور من حجز تذاكرهم.

وأكدت إدارة المهرجان أنهم يعملون على حل هذه المشكلة حتى لا تتكرر مرة أخرى، فيما وفرت إدارته حلا سريعا وهو تخصيص رابط حجز للصحفيين بالإضافة إلى الرابط القديم.

اجتمعت لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي لالتقاط الصور الرسمية عقب وصولهم قبل ساعات من افتتاح النسخة 75 من أهم حدث فني عالمي وعلى رأسهم النجمة الهندية ديبيكا بادكون والمخرج الإيراني أصغر فرهادي.