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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

1.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي أمس الثلاثاء

أرشيفية
أرشيفية

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.8 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 391 مبايعة بقيمة 1.4 مليار درهم، منها 49 مبايعة للأراضي بقيمة 295.09 مليون درهم و342 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.11 مليار درهم.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات “ وام” جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 85 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة وادي الشبك تليها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة الحبية الخامسة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 25 مبايعة بقيمة 86 مليون درهم وتلتها منطقة اليفرة 2 بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 14 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها مبايعتين بقيمة 19 مليون درهم.

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وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 82 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 51 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 41 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 60 مبايعة بقيمة 225 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 36 مبايعة بقيمة 109 مليون درهم وثالثة في نخلة جميرا بتسجيلها 34 مبايعة بقيمة 437 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 336.86 مليون درهم منها 9 رهون أراض بقيمة 117.21 مليون درهم و51 رهن فلل وشقق بقيمة 219.65 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة لهباب الاولى بقيمة 50 مليون درهم وأخرى في منطقة النهدة الثانية بقيمة 50 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 57 هبة بقيمة 64.67 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 35 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 15 مليون درهم.

الشيخ محمد بن راشد وكالة انباء الامارات التصرفات العقارية الأراضي والأملاك دائرة الأراضي والأملاك بدبي الشقق والفلل الأملاك بدبى Finance Real Estate

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